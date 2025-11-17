Lunes con calor y alerta amarilla por fuertes vientos en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta que abarca la provincia de Neuquén y la Patagonia, donde se esperan ráfagas que superarán los 80 km/h.

La provincia de Neuquén se encuentra bajo una alerta meteorológica de nivel amarillo para gran parte de su territorio. El fenómeno principal es la presencia de vientos intensos que afectarán significativamente la región durante la jornada de este lunes.

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional , que implica que la población debe "prepararse", se extiende también a otras provincias patagónicas como el caso de Chubut, donde la alerta se eleva a naranja y roja en algunos sectores.

El pronóstico del SMN para este lunes anticipa una combinación de calor extremo y viento con fuertes ráfagas, principalmente en horas de la tarde. La temperatura máxima pronosticada es de 33°C .

Lunes de extremo calor y fuertes ráfagas

El clima de este lunes se desarrollará en tres etapas marcadas, con la intensidad del viento como principal protagonista.

En horas de la manaña comenzó con cielo parcialmente nublado. La temperatura esperada para esta franja horaria es de 22°C. Sin embargo, el viento ya comenzará a sentirse poco a poco hacia el mediodía.

El punto más crítico de la jornada será la tarde. El pronóstico del SMN se describe como ventoso y se registrará la máxima temperatura de la semana, que ascenderá a los 33°C. La velocidad del viento alcanzará su pico, con un rango constante de 42 a 50 km/h. Las ráfagas pronosticadas oscilarán entre 79 y 87 km/h. Este nivel de intensidad justifica la activación de la alerta amarilla.

Durante la noche, el viento no cesará, aunque su intensidad disminuirá levemente. El cielo volverá a estar parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 25°C.

Pronóstico extendido

El martes 18 de noviembre tendrá una mínima de 16°C y la máxima descenderá a 29°C. La tendencia se mantiene el miércoles 19, cuando se espera una mínima de 14°C y una máxima de 27°C.

El jueves 20 se prevé chaparrones con una máxima de 25°C, mientras que el viernes 21 ascenderá a 30°C.

Qué significa la alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional indica que el nivel amarillo de alerta meteorológica significa "Informate", ya que se pueden registrar posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.