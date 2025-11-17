De qué se trata la asamblea de petroleros en Rincón de los Sauces

El Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa realiza este lunes, desde las 10, una Asamblea General en el predio sindical de Rincón de los Sauces. El eje central será la asunción y reasunción de las nuevas autoridades del gremio, encabezadas por el secretario general, Marcelo Rucci. Pero también se tratarán otras demandas.

En diálogo con Radio CALF, Rucci explicó que el encuentro está convocado principalmente para formalizar el recambio institucional, aunque anticipó que habrá espacio para conversar con los trabajadores sobre la situación de las conexiones viales y otros temas de actualidad, que preocupan al sector petrolero, sobre todo en lo que concierne al traslado de los trabajadores.

“La asunción de la nueva autoridad del sindicato es el motivo de la Asamblea, se espera una amplia concurrencia en Rincón de los Sauces”, agregó el líder del sindicato petrolero, quien además cerró una paritaria del para todo el 2026, con cláusula de revisiones trimestrales.

Las rutas de Vaca Muerta están colapsadas y preocupan a los petroleros. El gobierno provincial tomó cartas en el asunto.

Rucci confirmó que aprovechará la asamblea para repasar el estado de las obras viales que afectan directamente a la actividad petrolera, especialmente en rutas clave del corredor hidrocarburífero.

Asamblea petrolera qué pasa con las rutas de Vaca Muerta

“Sabemos que las rutas no van a estar de un día para otro (en Neuquén. Esto trae un letargo de muchos años”, dijo el sindicalista, aunque valoró la actitud del gobierno provincial de enfrentar el problema, pese a los tiempos y los costos que conllevan estas obra vitales para la circulación y el rápido acceso a los yacimientos.

Y acotó: “Pero vemos que ya se comenzó con la Ruta 17, se reasfaltó parte de la Ruta 5 y está en carpeta, la Ruta 6 y parte de la 8”, indicó Rucci en mención a las obras que se están ejecutando y están en carpeta por parte del gobierno de Rolando Figueroa.

Respecto a la provincia de Río Negro, donde también tiene injerencia el sindicato, dijo que el panorama es más complejo. “Estuve hablando con el gobernador de Río Negro (Alberto Weretilneck). Han hecho una presentación judicial por la Ruta 151. Es importante que aparentemente van a hacer bacheos y van a empezar a rehacerla”, indicó.

Paritarias: cómo sigue el esquema 2025–2026

El líder petrolero reafirmó que el gremio cerró un 12% anual con cláusulas de revisión trimestral. Si la inflación supera el 1% mensual dentro de ese período, las compañías deben reconocer la diferencia. “Si en algún mes supera el 1%, las compañías petroleras nos tienen que reconocer. Si no fue el 3 y fue el 5 o el 8, nos reconocen esos montos”, aclaró Rucci.

El sindicato petrolero en una asamblea en El Portón.

El acuerdo vigente contempla además un incremento adicional del 4,3% para enero, febrero y marzo de 2026. Consultado sobre el pronóstico oficial de “inflación cero” (según las proyecciones de Nación) para el próximo año, Rucci fue cauto. “Si no recae en la espalda de los trabajadores, puede ser muy bueno para el país. Pero es mejor verlo y una vez que lo tengamos, en buena hora”, indicó.

Con una fuerte presencia de afiliados de toda la cuenca, la Asamblea de este lunes servirá tanto para formalizar la conducción sindical como para fijar posición sobre temas sensibles para la industria como la conectividad vial, seguridad en rutas, obras demoradas y el panorama paritario. El encuentro se está llevando a cabo desde 10 en el predio de Petroleros Privados en Rincón de los Sauces.