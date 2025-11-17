El sindicalista Rodolfo Aguiar fue denunciado por el Gobierno Nacional: "Desestabilizador y golpista"

El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia contra el secretario general de ATE. Sus polémicas declaraciones y las palabras de Bullrich.

El secretario general de ATE fue denuncia por incitar a "poner en crisis" al gobierno de Milei.

Este lunes, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ), Rodolfo Aguiar , recibió una denuncia por parte del Gobierno Nacional por amenazas públicas contra el orden constitucional.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de la ministra Patricia Bullrich , fue quien hizo la presentación judicial y tildó al sindicalista de "desestabilizador y golpista".

La denuncia, firmada por Fernando Oscar Soto , director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, fue realizada por instrucción directa de la ministra y quedó radicada ante la Justicia Federal. Esta maniobra judicial ocurre luego de las polémicas declaraciones de Aguiar, en relación a la posible presentación de un proyecto de ley de reforma laboral.

"Lo quiero decir con total sinceridad... Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno", afirmó.

Rodolfo Aguiar fue denunciado por el gobierno

El anuncio de la presentación judicial lo hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tildó a Aguiar de "desestabilizador y golpista".

Estas palabras, pronunciadas por Aguiar durante un reportaje, fueron consideradas por el Ministerio de Seguridad como una amenaza pública y deliberada dirigida a afectar el ejercicio del mandato popular del presidente de la Nación.

bullrich mensaje x aguiar

"Está instando a poner en crisis al Gobierno"

Soto fue el funcionario que presentó la denuncia, indicó que las declaraciones de Aguiar, que tiene la responsabilidad ejercer la representación de trabajadores del Estado "resultan altamente reprochables".

"Está instando a 'poner en crisis' al Gobierno, es decir, afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación, desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación", consideró en el texto presentado.

Debido a la amplia difusión de las declaraciones de Aguiar, consideran "plausible formular la presente denuncia ante la posible comisión del delito de amenaza, ‘pública e idónea’, de atentar contra el Gobierno Nacional para impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales".

La respuesta de Aguiar tras la denuncia que realizó Bullrich

Aguiar salió al cruce de la funcionaria a través de X, con duras críticas al Gobierno: “Usted me denuncia a mí porque está viendo a sus propios fantasmas. El que atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es su Gobierno. El ejemplo más claro es el protocolo anti movilización y la represión de todos los miércoles. ¿No le alcanza la Policía, las armas, los palos, los gases lacrimógenos, sino que ahora también necesita de la Justicia para perseguir a los que piensan distinto?“.

"PD: Lo suyo es enfermizo y temerario. Hay un fuerte intento de disciplinar y acallar las voces de protesta", sumó el sindicalista en su extenso posteo.

bullrich aguiar

Esta denuncia que realizó el Ministerio de Seguridad pone en el foco la discusión sobre la responsabilidad de los líderes sindicales en sus manifestaciones públicas y el alcance de las figuras penales que resguardan el funcionamiento de las instituciones.

Ahora recaerá en la Justicia determinar si las expresiones de Aguiar encuadran en los delitos señalados y si corresponde avanzar en el proceso penal.