Espiaba a mujeres y niños en las habitaciones que alquilaba: así descubrieron que los grababa

Todo comenzó con la denuncia de dos mujeres que eran espiadas mientras se bañaban con sus hijos. Descubrieron una red de espionaje “casero” en el complejo.

El baño del complejo habitacional tenía cámaras ocultas con las que se espiaba a mujeres y niños.

Una grave denuncia se conoció en las últimas horas, donde todo apunta hacia el dueño de un complejo de habitaciones , quien fue acusado por presuntamente espiar y grabar a mujeres y niños en el baño compartido.

La acusación, impulsada por dos víctimas , sostiene que el hombre habría montado un sistema casero de vigilancia con dispositivos ocultos para registrar a los inquilinos sin su consentimiento.

De acuerdo con la denuncia realizada ante la Justicia de Chaco, la primera señal de alarma surgió cuando una de las inquilinas sorprendió al acusado observándola mientras lavaba ropa en el patio.Rtr

La escena derivó en una fuerte discusión y, según denunció la mujer, el hombre terminó admitiendo que había tomado fotos y videos sin consentimiento. Pero lo más grave apareció después.

Descubrieron una red de espionaje “casero” en el complejo

El complejo cuenta con una casa principal donde vive el acusado y cinco habitaciones para inquilinos, quienes comparten un solo baño.

Tras el incidente en el patio, empezaron a revisar el baño y las paredes del complejo, así descubrieron que el lugar estaba equipado con supuestas tomas de luz, rendijas y fondos falsos especialmente diseñados para espiar sin ser detectado.

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Una denuncia estremecedora

La situación tomó una dimensión todavía más grave cuando otra mujer se presentó ante la Policía y aseguró que también había sido espiada mientras se bañaba junto a su hija de apenas tres años.

En su declaración, la denunciante afirmó que el acusado reconoció haber grabado imágenes, aunque sostuvo que después las eliminó. Mientras tanto, las víctimas aseguran que, lejos de colaborar, el propietario decidió expulsar a varios inquilinos apenas trascendieron las acusaciones.

Por estas horas, la investigación busca determinar si existían más dispositivos ocultos, qué cantidad de material fue grabado y si hay otras posibles víctimas que aún no se animaron a denunciar.

Policía espiaba a compañeras en el baño

Otro caso de espionaje involucró a la Policía de la provincia de Córdoba luego de que tres agentes mujeres acusaran a un compañero de espiarlas y sacarles fotos mientras usaban el baño en la propia Jefatura.

El caso salió a la luz a fines de julio, cuando una oficial denunció que un colega la habría fotografiado en el baño del área de Medicina Laboral, en el subsuelo del edificio central.

Policía Córdoba. Tras la denuncia, los policías de la provincia de Córdoba son investigados por presunto abuso de autoridad.

Según su declaración, vio una mano asomando por un hueco en la pared con un celular apuntando directamente hacia ella.

La primera denuncia se radicó el 28 de julio de 2025, pero la fuerza mantuvo el caso bajo estricta reserva para proteger a la denunciante y evitar su revictimización. Sin embargo, la investigación interna avanzó rápido: el suboficial señalado fue identificado y separado de sus funciones de manera inmediata.

Con el correr de los días, el área de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad, dirigida por Guadalupe Trillo, recibió otras dos denuncias similares. Todas las víctimas son mujeres policías que trabajan en la misma dependencia.