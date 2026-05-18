Los lugares más populares de Argentina, según Google Maps: los 10 espacios más visitados

Google Maps difundió un listado con los lugares más populares de la Argentina . ¿Cuáles son?

Hace más de 20 años, Google lanzó Google Maps , un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Al igual que el ya icónico buscador creado por esa empresa, Google Maps se convirtió en una herramienta muy utilizada. Recientemente, Google Maps difundió el listado de los lugares más populares de la Argentina .

El listado difundido por Google Maps no es obra de la casualidad y responde a determinados factores como la cantidad de reseñas, puntuaciones y fotografías subidas por los usuarios. Así, esta especie de ranking turístico se compone de diversos sitios como lugares históricos; playas; restaurantes o parques nacionales.

De las cataratas del Iguazú baste con mencionar que, en 2012, fueron elegidas como una de las Siete maravillas naturales del mundo en la encuesta que organizó la fundación New7Wonder. Se localizan en el río Iguazú, entre la ciudad de Puerto Iguazú (Misiones) y Foz do Iguaçu, estado de Paraná, Brasil.

El listado difundido por Google Maps no es obra de la casualidad y responde a determinados factores como la cantidad de reseñas, puntuaciones y fotografías subidas por usuarios.

La Ciudad de Buenos Aires resalta por su variadísima oferta de paseos: desde su icónico Obelisco en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio hasta sus barrios más históricos –como San Telmo o La Boca- o la mismísima Plaza de Mayo.

De la provincia de Santa Fe, Google Maps resaltó dos sitios: el Monumento Histórico Nacional a la Bandera y el Balneario La Florida (ambos ubicados en la ciudad de Rosario). A su vez, en el ranking difundido por Google Maps aparecen tres playas emblemáticas de la Costa Atlántica como Varese (en Mar del Plata); Pinamar y Las Toninas. Asimismo, se menciona a la Costanera Hudson -situada en Berazategui, provincia de Buenos Aires-.

Por su parte, el Cerro San Bernardo es uno de los lugares imperdibles de la ciudad de Salta: además de poder disfrutar de un paseo en teleférico, permite observar paisajes verdaderamente hermosos, entre otras actividades.

¿La Capital Federal en la Patagonia? El Obelisco porteño, símbolo de la Ciudad de Buenos Aires.

Museos y parques nacionales de Argentina que destacó Google Maps

Casa Histórica de la Independencia (Tucumán).

Museo River Plate (CABA).

Museo de Ciencias Naturales de La Plata.

Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia.

Museo de la Pasión Boquense (CABA).

Parque Nacional Nahuel Huapi.

Parque Nacional Iguazú.

Jardín Japonés (CABA).

Parque Nacional Tierra del Fuego.

Parque El Rosedal (CABA).

Asimismo, para los amantes del trekking y el aire libre, Google Maps identificó a los siguientes senderos con alto nivel de interacción:

Laguna de los Tres.

El Zapato.

Dique del Fuerte.

La Olla.

Dique San Jerónimo.

Por otra parte, en el rubro gastronómico, entre los restaurantes más nombrados aparecen: