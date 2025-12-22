Las Cataratas del Iguazú serán escenario de eventos culturales y educativos: ¿Cómo serán?

La normativa permitirá de forma excepcional y por un año la realización de actividades en el Área Cataratas, con requisitos ambientales y operativos estrictos.

Los eventos que se realicen en las Cataratas del Iguazú tedrán estrictas medidas ambientales.

El Gobierno nacional habilitó la realización de microeventos en el Parque Nacional Iguazú a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. La medida, de alcance excepcional y vigencia limitada a un año , permitirá el desarrollo de actividades en el Área Cataratas bajo un régimen experimental, sujeto a condiciones estrictas para la preservación ambiental y la organización operativa.

La medida establece un tope de 60 personas por actividad , limita la frecuencia diaria y prohíbe expresamente el uso de drones y de equipos de música , entre otras restricciones pensadas para preservar el ambiente y la experiencia de los visitantes.

La decisión fue instrumentada a través de la Resolución 460/2025 de la Administración de Parques Nacionales (APN) y responde, según los considerandos oficiales, a una necesidad operativa : agilizar la tramitación de actividades de pequeña escala que ya se desarrollan de manera recurrente en sectores de uso público intensivo, sin introducir cambios permanentes ni generar impactos ambientales relevantes.

El texto subraya que el esquema tendrá vigencia por un año, tras el cual deberá presentarse un informe de cierre para evaluar su continuidad, modificación o eventual suspensión.

cataratas-del-iguazu.jpg Los eventos que se realicen en las Cataratas del Iguazú tedrán estrictas medidas ambientales.

La norma define como microeventos exclusivamente a aquellas actividades de baja complejidad operativa y escala acotada que no superen los 60 asistentes y que se realicen en sectores previamente determinados, con restricciones de equipamiento, frecuencia y no simultaneidad. La categorización busca diferenciar estas acciones de los eventos especiales tradicionales -regulados desde 2013- que requieren procedimientos más exhaustivos y evaluaciones de impacto ambiental más complejas.

Desde la Administración de Parques Nacionales (APN) explicaron que la Intendencia del Parque Nacional Iguazú, considerada de Alta Complejidad por su volumen de visitantes e infraestructura, planteó la necesidad de un procedimiento acorde a la naturaleza de estas actividades menores. Informes técnicos internos coincidieron en que el Área Cataratas es un sector consolidado para el uso público intensivo y que, bajo parámetros estrictos, puede evaluarse la viabilidad de propuestas de pequeña escala.

Además, cada solicitud deberá presentarse con al menos cinco días hábiles administrativos de antelación y acompañarse de una Ficha de Proyecto y una Declaración Jurada de Compromiso Ambiental. El cumplimiento de las Medidas de Manejo Ambiental (MMA) será obligatorio y verificable.

Evaluación ambiental

Uno de los ejes de la resolución es la evaluación ambiental. La Dirección Técnica de Conservación consideró que, dadas las restricciones propuestas, la incidencia potencial de estas actividades se reduce sustancialmente y puede asimilarse -de manera excepcional y experimental- a la tipología de Proyectos Tipo 4, prevista en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Esto habilita un procedimiento simplificado, siempre y cuando se cumplan a rajatabla las MMA y la declaración jurada.

El esquema refuerza la fiscalización en territorio. La Intendencia del Parque será responsable de verificar, controlar y fiscalizar cada microevento y queda facultada para suspender, revocar o dejar sin efecto las autorizaciones ante cualquier incumplimiento, riesgo para la seguridad o afectación a los objetivos de conservación.

Quién autoriza el evento en las Cataratas de Iguazú y por cuánto tiempo

Con el aval oficial, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú queda habilitada para tramitar y emitir las autorizaciones, mediante acto administrativo, solo para el Área Cataratas y por un plazo de un año desde la publicación de la resolución. El carácter excepcional y transitorio es central: el Directorio de la APN dejó asentado que se trata de una instancia experimental, sujeta a evaluación posterior.

Cataratas del Iguazú.jpg

La intervención de prestadores y concesionarios habilitados es otro punto subrayado para resguardar la seguridad y asegurar la correcta operación.

Qué tipo de actividades se podrá realizar

Aunque la resolución evita listar ejemplos taxativos, fuentes técnicas señalan que el paraguas de los microeventos podría abarcar acciones institucionales, presentaciones protocolares, actividades educativas o de divulgación y encuentros de bajo impacto vinculados a concesionarios o prestadores habilitados, siempre dentro de los límites fijados.

La intervención de prestadores y concesionarios habilitados es otro punto subrayado para resguardar la seguridad y asegurar la correcta operación.