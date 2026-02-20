Explotó una carta bomba en la Escuela de Gendarmería: hay cuatro efectivos heridos

La detonación se produjo pasadas las 13 horas del viernes. Habría tenido como destinatario a un ex director de la institución.

A la sede de Gendarmería habían llegado tres paquetes y uno de ellos fue el que detonó.

Tres personas resultaron heridas tras la explosión de una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería ubicada en el barrio porteño de San Nicolás donde trabajan once móviles.

Según el parte oficial, el hecho ocurrió este viernes por la tarde en el edificio ubicado en la Avenida Paseo Colón 533 y dejó a tres pacientes quemados, dos de los cuales fueron trasladados al Hospital Argerich , mientras que una cuarta persona fue asistida con oxígeno.

El mismo informe indicó que se trata de una encomienda de tres paquetes que recibieron hace cuatro meses y, de los bultos que estaban a resguardo en el piso once, explotó uno, por lo que se evacuó la totalidad del edificio de manera preventiva.

Hasta el momento se desconoce de dónde provenían los tres paquetes que acababan de llegar, como envíos del correo.

Ante la gravedad del hecho, se dio intervención del Departamento de Explosivos (DEP), que llevó adelante el perímetro preventivo y la evacuación parcial del edificio.

También hay personal de la Brigada especial federal de rescate de la Policía Federal Argentina, que trabajan en el subsuelo para descarta la presencia de explosivos.

Cerca de las 15 horas, la ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva, se presentó en el lugar del hecho y dialogó con el director del SAME, Alberto Crescente, aunque no dio declaraciones a la prensa.

En el lugar trabajaba personal de Bomberos de la Ciudad, Policía de la Ciudad, la Policía Federal, el jefe de explosivos del mismo cuerpo, así como el superintendente de bomberos, oficial superior de investigaciones y personal de la división de la unidad de investigación antiterrorista.

El llamado alerta al 911 fue realizado a las 13:24, momento en que dieron asistencia el SAME y los primeros efectivos.

Según se conoció, el destinatario del paquete sería el ex Comandante Mayor Diego Gasparutti que fue director de la escuela entre 2021 y 2022, mientras que actualmente se encuentra retirado y este mediodía ingresó al establecimiento para retirar el paquete que detonó.

El hecho se encuentra a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, bajo la responsabilidad de Verónica Lara, que dispuso actuaciones a cargo de PFA, Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA).

Los efectivos llevaron a cabo la detonación de un segundo paquete que no tenía explosivos en su interior y el caso, hasta el momento, fue caratulado como “Estrago e intimidación pública”.