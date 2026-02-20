Increíbles fotos: un temporal de granizo le perforó la luneta del auto y así le dejó la espalda

Un hombre fue sorprendido por granizos de gran tamaño en plena ruta, y mostró las secuelas que le quedaron en el cuerpo.

Una impactante postal coronó el impactante temporal que azotó la provincia de Santa Fe, entre otras áreas. El fuerte granizo provocó que un hombre acabara con decenas de hematomas en todo el cuerpo e impresionantes daños en su auto mientras manejaba por la ruta .

Nicolás Ancevich, oriundo de Cañada de Gómez, regresaba de trabajar cuando, en plena Ruta 9, la tormenta se desató con una violencia inesperada. “En menos de 100 metros empezó a diluviar y no se veía nada”, relató. Decidió frenar en la banquina, pero el alivio nunca llegó.

“Empiezo a sentir ruidos tremendos de piedras, se me hace un agujero en la luneta y me da en la espalda”, contó. El granizo rompió el vidrio y lo golpeó directamente. Terminó con lesiones en brazos, piernas y cabeza. “Me acurruqué y me puse unos buzos encima, pero igual tengo chichones por todos lados”, describió en diálogo con Telediario Digital.

golpes granizo

El auto quedó prácticamente destruido. La chapa abollada y los cristales dañados reflejan la magnitud del fenómeno. Aun así, Nicolás fue contundente: “El auto es lo de menos con todo lo que me podía haber pasado”. Tras intentar avanzar, se encontró con árboles caídos que bloqueaban el paso y debió regresar hacia Tortugas.

Allí recibió ayuda de vecinos y camioneros que también habían quedado varados. “Me dieron un apoyo terrible”, destacó.

granizo moretones

Violento temporal: camiones volteados, voladuras de techo y evacuados

Un violento temporal azotó este miércoles varias provincias argentinas y provocó el vuelco de al menos diez camiones en plena ruta. El impacto del viento obligó a interrumpir por completo la circulación, activar desvíos y desplegar operativos de asistencia en la zona para resguardar a los conductores y liberar la traza.

Según medios regionales de Santa Fe, se registraron ráfagas extremas de hasta 140 km/h.

El temporal generó desvíos en el kilómetro 392 y mantuvo el tránsito interrumpido mientras trabajaban equipos de emergencia. Ocurrió en la Autopista Rosario-Córdoba, paralela a la anteriormente mencionada Ruta 9.

El siniestro sucedió en la localidad cordobesa de General Roca, donde ráfagas de viento huracanadas sorprendieron a los vehículos de gran porte y generaron una situación de extrema gravedad. Las unidades quedaron atravesadas sobre la calzada, bloqueando ambos sentidos de la traza.

Autopista Rosario-Córdoba - fuertes vientos huracanados provocaron el vuelco de al menos diez camiones

Ante el corte total, las autoridades dispusieron un desvío del tránsito hacia Córdoba por la localidad de Correa.

Servicios de emergencia trabajaron en el lugar.

Imágenes de la zona se viralizaron en las que se puede apreciar la violenta caída de granizo. Según informaron medios locales, además del caso de Ancevich y los camiones volcados, el temporal provocó la voladura de ocho techos y 20 personas evacuadas en la localidad de Tortugas.

En el resto de la provincia de Santa Fe hubo caída de ramas, árboles y cables, además de acumulados que en algunas localidades superaron los 100 milímetros.

El monitoreo climático continúa en ambas provincias, mientras se espera una mejora gradual recién desde el martes, con rotación del viento al sur.