Alerta por tormentas con granizo y fuertes vientos: cuáles serán las zonas más afectadas

El fenómeno estará acompañado por el frío. Incluso algunas localidades registran este viernes por la mañana sensación térmica bajo cero.

En el último día de la semana, el clima parece seguir inestable en gran parte del país, donde la niebla y la baja temperatura son una constante.

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que tendrá impacto en varias provincias del país durante este viernes 29 de mayo.

A tan solo tres semanas del inicio del invierno, se advierte sobre la presencia de fuertes fenómenos, que estarán acompañados por bajas temperaturas, incluso algunas localidades registran este viernes por la mañana sensación térmica bajo cero.

Alerta por fuertes tormentas con viento y granizo

El organismo nacional indicó que está vigente una alerta de nivel amarillo, donde se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma localizada.

También es posible que se registre en forma aislada granizo, ráfagas intensas de viento, abundante caída de agua en cortos periodos y actividad eléctrica frecuente.

La advertencia rige para las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.

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Recomendaciones del SMN ante la llegada de tormentas

Frente a este escenario, el SMN dio a conocer una serie de medidas preventivas para tener en cuenta ante la presencia de las tormentas:

evitar permanecer al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

asegurar aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento.

no sacar la basura.

mantener despejados desagües, canaletas y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua y disminuir la posibilidad de anegamientos.

buscar refugio en una vivienda, edificio o vehículo cerrado hasta que las condiciones mejoren.

El pronóstico del tiempo en Neuquén

El tiempo en Neuquén capital y todo el Alto Valle se prepara para una verdadera montaña rusa térmica en los próximos días.

El viernes 29 de mayo, el cielo se presentará mayormente cubierto tanto de día como de noche. Durante la tarde se prevé una máxima de 17°C con vientos muy leves del oeste a 6 km/h y ráfagas de 8 km/h. Sin embargo, la noche volverá a congelar los valles con una mínima estimada en los 0°C.

El sábado 30 de mayo promete ser un día sumamente agradable para aprovechar la tarde en Neuquén. En horario diurno el cielo estará parcialmente nublado y se registrará una temperatura máxima de 18°C. Lo más destacado será la calma ambiental: el viento soplará desde el este a tan solo 5 km/h.

El domingo 31 de mayo marcará el cierre del fin de semana y traerá consigo un progresivo desmejoramiento de las condiciones ambientales en toda la región. Durante el día, el cielo se mantendrá completamente cubierto y la temperatura máxima se sostendrá en unos agradables 18°C.

El cambio drástico ocurrirá hacia el domingo a la noche, momento en el cual la AIC prevé un incremento notable de la inestabilidad en la zona de los valles. a temperatura mínima para cerrar el fin de semana se ubicará en los 6°C.