Qué significa soñar con ratas: el mensaje energético y un fuerte poder simbólico

La aparición de los roedores en los sueños puede tener varias interpretaciones , dependiendo de su color, tamaño y hasta comportamiento.

Los sueños son enigmáticos y hasta curiosos . Muchas veces, al despertarnos, nos preguntamos qué significaron esas imágenes vívidas que pasaron por nuestra cabeza al momento del descanso. La interpretación dependerá mucho de lo que vemos en ellos. Y entre esos factores está la presencia de animales como gatos, perros, pájaros y, uno de los más comunes, ratas .

En el caso puntual de los roedores, su aparición en los sueños puede tener distintos significados . Su tamaño, su color, si es tranquila, si intenta morder o si solo camina son clave a la hora de llegar a una conclusión . De todos modos, la rata siempre tiene un fuerte poder simbólico . En la cultura oriental, está relacionada con la generosidad , la bondad , la esperanza y con la sorpresa , mientras que en el occidente despierta temor, ya que se asocia a la suciedad o las enfermedades , aunque también representa inteligencia y astucia .

“Sea cual sea tu sueño recurrente, si te preguntas qué significa soñar con una rata, debes saber que, de forma generalizada, está relacionado con los cambios y cómo afrontarlos" , le señalaron expertos al sitio especializado Psicología Online. Las emociones que generan también mandan un mensaje. Si nos hacen sentir miedo , es probable que se esté en una fase de baja autoestima, angustia, ansiedad e incluso depresión . Por lo tanto, es necesario solucionar el problema que quita el sueño.

Estudio con ratas para ver trastornos psiquiátricos.jpg El significado de soñar con ratas puede variar según el color, el tamaño y el comportamiento del roedor.

El color y la agresividad, factores a tener en cuenta en el sueño con ratas

Las diversas tonalidades de los roedores que aparecen en nuestros sueños pueden cambiar el significado onírico. Por ejemplo, las ratas blancas están vinculadas a algo positivo. “A pesar de tener problemas que se deben afrontar, se tiene una visión optimista de la vida y te ves capaz de superar cualquier obstáculo", señalan desde Psicología Online.

Las ratas negras, por el contrario, se relacionan con una actitud pesimista o negativa a la hora de abordar un conflicto. Además, hay expertos que aseguran que esto significa falsedad y traición. En cambio, las ratas grises representan "la neutralidad y la nula capacidad de expresión de nuestros sentimientos en un conflicto".

Por otro lado, el comportamiento del animal también resignifica el sueño. La aparición de una rata que intenta atacar llevará a pensar automáticamente en la transmisión de enfermedades. Por lo tanto, para extraer una conclusión coherente, el hecho de que el roedor muerda se relaciona con un problema que resulta difícil de solucionar y que, incluso, llega a afectar la salud mental.

Ratas-bajo-control.jpg A diferencia de lo que se cree, soñar con ratas muertas es un buen presagio.

Ratas en la casa, ratas muertas y ratas que corren: ¿qué significa?

Otra de las interpretaciones es la que tiene que ver con ratas que se mueven libremente por la casa. En ese caso, la invasión de un espacio seguro suele ser indicativo de que hay algo o alguien en nuestro entorno cercano que nos incomoda. O que existe algún aspecto de tu día a día que no termina de encajar.

En tanto, la aparición de un roedor muerto en nuestros sueños suele ser un buen presagio. Aunque el hecho de que esté sin vida tiene claras connotaciones negativas, como traición de amigos o familiares, obstáculos o envidias, también se relaciona con un fin de ciclo por la resolución de un problema o un cambio positivo que implica un crecimiento personal. Para extraer conclusiones, habrá que analizar el resto de características de la rata, como su color y su tamaño.

Por último, soñar con ratas que corren va asociado a la huida y, por tanto, esto se traduce en que se está evitando afrontar un conflicto que se debe resolver cuanto antes. Además, suele relacionarse con una persona con la que aún no se intentó resolver algún conflicto. Si se lo afronta correctamente, será posible encontrar una solución.