Qué significa soñar con agua, un elemento que está vinculado directamente a las emociones

Soñar que nos estamos ahogando significa que algo o alguien nos está presionando. Este tipo de sueño puede aparecer cuando se siente que las exigencias de los demás hacia uno son excesivas y, aun así, se quiere cumplir, el cerebro pone todos sus recursos a trabajar hasta el agotamiento.

Quizá sea momento de valorar si este nivel de exigencia es algo que estás dispuesto a tolerar.

Lluvia

En general la lluvia se relaciona con las lágrimas, sin embargo, es importante antes de encontrarle un significado saber en qué contexto ocurre esa lluvia. Por ejemplo, si es una lluvia en un espacio soleado, tus lágrimas de felicidad indica bienestar y satisfacción en general.

En cambio, si la lluvia se da en espacio nublado, oscuro o agresivo, indica que estás atravesando una situación de tristeza y no encuentras una salida de ese momento que te genera dolor.

Agua limpia o sucia

En el caso de agua sucia hace referencia a un estado de humor negativo, mientras que el agua limpia significa todo lo contrario. Los sueños suelen ser señales que nos permiten tomar algunas decisiones. Si estas pasando, por ejemplo, por una situación en la que te molestas mucho y sueñas con agua sucia, tu mente te está diciendo que no estás en el lugar indicado.

Todo lo contrario, sucede si el agua de tu sueño es limpia. Tu mente indica que estás bien y que al igual que la lluvia solo queda disfrutar del momento de felicidad

Agua agitada o en calma

Cuando algo te perturba o no te deja en paz, el agua en tus sueños suele ser agitada. Si el agua está en movimiento y turbia como ocurre con este tipo de sueños no podemos ver el fondo y lo mismo ocurre con la mente y no se es capaz de encontrar respuesta a los problemas más simples.

Ahora si el agua está calmada, el sueño refleja un subconsciente tranquilo, el cual es capaz de gestionar sus emociones y encontrar salida a todos los retos que se le planteen.

Ríos, mares u océanos

Cuando el agua fluye en su estado natural, el cerebro transmite una sensación de libertad y de fluir con la vida. En cambio, si el agua en el sueño está estancada, ya sea en calma o agitada, nuestro subconsciente quiere transmitir una falta de libertad.

Es importante resaltar que el agua es un elemento que está asociado con la fluidez, claridad, transparencia y la calma. Por ello, cualquier sueño en el que el protagonista sea el agua hay que tener en cuenta estas asociaciones con las emociones.