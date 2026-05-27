Microtráfico de droga: el MPF presentó el plan de persecución en el Ministerio de Justicia

La reunión fue este miércoles en la sede de la cartera nacional. Participaron el fiscal general, la coordinadora de narcocriminalidad, entre otras autoridades.

El fiscal general José Gerez presentó en el Ministerio de Justicia de la Nación el plan de persecución penal del microtráfico de drogas que se implementó en la provincia de Neuquén .

Fue este miércoles al mediodía en la sede de la cartera nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ), ante el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques , autoridades provinciales de Chubut, Corrientes, Catamarca y Chaco, y la diputada nacional Karina Maureira (La Neuquinidad), quien es vicepresidenta de la comisión de "Prevención de adicciones y control del narcotráfico de la Cámara de Diputados".

"Es sumamente importante este espacio para que podamos intercambiar experiencias de todo el país, porque el microtráfico, como dijo el ministro Mahiques, es un problema local y yo creo que todas las provincias deberían desfederalizar la investigación", afirmó Gerez.

Durante una hora, detalló los principales aspectos de la lucha contra el microtráfico que el Ministerio Público Fiscal (MPF) lleva adelante con la Policía provincial desde que Neuquén empezó a investigar estos delitos por decisión del gobernador Rolando Figueroa, hace poco más de un año.

José Gerez y Juan Bautista Mahiques

La presentación, en la que Gerez estuvo acompañado por la coordinadora provincial de Narcocriminalidad del MPF, Mariana Querejeta, fue en el ámbito de la "Mesa interjurisdiccional de trabajo del programa nacional de desfederalización y asistencia contra el microtráfico de estupefacientes (Pronadem)". Tiene como objetivos promover el debate técnico respecto de los alcances de la desfederalización, fortalecer la cooperación interjurisdiccional y avanzar en la elaboración de criterios comunes de actuación y coordinación.

Los seis aspectos clave del modelo neuquino contra el microtráfico

El fiscal general remarcó seis aspectos que consideró claves para explicar el modelo de persecución neuquino, el cual "nos permitió obtener resultados excelentes en cantidad de condenas, en montos de bienes decomisados y en la baja de los delitos", indicó.

En este sentido puntualizó la relevancia de diseñar un plan:

que priorice los criterios de selección de los casos que se persiguen y que defina los mercados en los cuales intervenir;

de los casos que se persiguen y que defina los mercados en los cuales intervenir; que visualice la participación ciudadana como herramienta fundamental, por ejemplo a través de las denuncias anónimas mediante un código QR;

como herramienta fundamental, por ejemplo a través de las denuncias anónimas mediante un código QR; que cuente con el acompañamiento de los gobiernos locales y de las empresas públicas y privadas, para efectuar campañas de difusión, entre otras medidas;

y de las públicas y privadas, para efectuar campañas de difusión, entre otras medidas; que neutralice los inmuebles utilizados para la venta de drogas, a través de clausuras y derribos;

utilizados para la venta de drogas, a través de clausuras y derribos; que incaute los bienes relacionados al microtráfico;

relacionados al microtráfico; y que articule el trabajo en el territorio del MPF provincial y federal por ejemplo mediante la conformación de equipos de trabajo conjuntos.

153 condenas en poco más de un año

Sobre este escenario, precisó que en un lapso de un año y tres meses de trabajo conjunto en la provincia, se lograron 153 condenas, $250 millones secuestrados, 29 casas clausuradas y 5 inmuebles derribados, además de una baja del delito en general del 16 por ciento, entre otras estadísticas.

ON - Demolicion narcos (13) Omar Novoa

Durante la reunión, la diputada nacional Karina Maureira destacó la importancia de la ley provincial de desfederalización que implementó Neuquén, que estableció la asignación de fondos para el fortalecimiento de programas de prevención de consumos problemáticos.

Además, planteó en su carácter de vicepresidenta de la comisión de "Prevención de adicciones y control del narcotráfico de la Cámara de Diputados", que "las provincias deben sumarse a la desfederalización".

En tanto los funcionarios del Ministerio de Justicia también remarcaron que "las provincias están en mejores condiciones que la Justicia Federal para investigar el microtráfico de drogas".