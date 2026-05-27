Llegó en bicicleta y baleó a la pareja de su ex con "mala puntería": irá preso tras un acuerdo judicial

El hombre aceptó su responsabilidad penal por intento de homicidio agravado por uso de arma de fuego. La Fiscalía señaló el trasfondo de violencia de género.

Jonatan Belisario Pérez González irá preso más de siete años tras llegar a un acuerdo judicial, luego de ser imputado por intentar asesinar a balazos a la pareja de su ex en Senillosa. El ataque ocurrió a plena luz del día, en plena calle y frente a vecinos: llegó en bicicleta y le disparó por la espalda cincos veces pero no logró matarlo "por mala puntería" .

La condena fue homologada este martes por un tribunal colegiado integrado por los jueces Raúl Aufranc, Juan Guaita y Luis Giorgetti, tras un acuerdo alcanzado entre la fiscal Guadalupe Inaudi, la asistente letrada Agustina Jarry y la defensa del acusado.

Pérez González ya había sido declarado penalmente responsable por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. En las audiencias se detalló que el hombre vivía en Cutral Co, y había ido a vivir a Senillosa tras los pasos de su ex pareja quien lo había denunciado por violencia de género en la comarca petrolera, y cambió de domicilio para alejarse de él.

El ataque fallido

El hecho ocurrió el 26 de septiembre de 2025 cerca de las 14:30, en la esquina de Gregorio Álvarez y San Martín, en el barrio Unión de Senillosa.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, Pérez González llegó al lugar en bicicleta, se bajó y comenzó a increpar a la víctima, identificada como Pedro Romero, alias “el Tucumano”. Después extrajo un arma de fuego y realizó al menos cinco disparos a corta distancia.

Uno de los proyectiles impactó en la zona intercostal derecha y le provocó heridas gravísimas. Tras el ataque, escapó en la misma bicicleta en la que había llegado y permaneció prófugo hasta ser detenido días más tarde en Cutral Co.

Romero fue trasladado primero al hospital de Senillosa y luego derivado al Castro Rendón de Neuquén, donde permaneció más de dos meses internado en terapia intensiva, inconsciente, con múltiples cirugías y riesgo de vida.

El trasfondo de violencia de género

Durante la audiencia de imposición de pena, Inaudi remarcó que el homicidio no se concretó “por cuestiones ajenas a la voluntad del acusado”, entre ellas “la mala puntería” y la rápida asistencia médica recibida por la víctima.

La investigación policial permitió reconstruir el recorrido del agresor a través de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos. En el lugar del ataque secuestraron al menos cinco vainas servidas calibre 9 milímetros. También fue secuestrada la bicicleta utilizada durante el ataque, aunque el arma nunca fue encontrada.

Para la fiscalía, el intento de homicidio estuvo atravesado por un conflicto previo vinculado a la expareja del acusado. Según había explicado el comisario César Simón Juárez durante la investigación, la mujer había denunciado anteriormente situaciones de violencia de género y se había mudado desde Cutral Co a Senillosa junto a su familia.

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“Se logra determinar que habría una relación entre el autor del hecho con una ciudadana de Senillosa, y el lesionado, que sería el tercero en discordia”, había señalado el jefe policial. Tras ser aprehendido, fue imputado y quedó en prisión preventiva.

El acuerdo judicial y la unificación de la condena

Durante la audiencia, la fiscalía también enumeró como agravantes la cantidad de disparos efectuados, el uso de un arma de fuego en un espacio público y a plena luz del día, las amenazas previas, el tiempo que el acusado permaneció prófugo y la fuga posterior al ataque.

Ahora, las partes acordaron una pena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva, que luego fue unificada con una condena anterior que pesaba sobre él, por lesiones y amenazas agravadas con arma de fuego. Así, la Justicia fijó una pena única de 7 años y 6 meses de cárcel y lo declaró reincidente.

Finalmente, Pérez González aceptó la pena acordada y renunció a los plazos de impugnación, por lo que la sentencia quedó firme y pasó directamente a etapa de ejecución.