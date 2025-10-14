Tras una condena por violencia de género, baleó a un hombre por la espalda y quedó en prisión preventiva

Para la Fiscalía el imputado no logró concretar el homicidio "por mala puntería". El baleado continúa internado en el hospital Castro Rendón.

Este martes a la mañana, la fiscalía imputó y pidió prisión preventiva a un hombre por intento de homicidio , acusado de haber efectuado al menos cinco disparos contra otro en plena vía pública, en Senillosa . Si bien el móvil del ataque aún se investiga, las primeras hipótesis indican que estaría vinculado con una condena previa por amenazas en contexto de violencia de género .

La acusación la realizó hoy la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, junto a la asistente letrada Agustina Jarry en la Ciudad Judicial, durante una audiencia en la que le atribuyó el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa , en carácter de autor.

El juez de garantías, Cristian Piana, avaló la formulación de cargos, las medidas coercitivas y fijó el plazo de investigación en seis meses .

Llegó en bicicleta y disparó: el baleado está en terapia intensiva

Según la investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el hecho fue cometido el pasado 26 de septiembre, alrededor de las 14.30, en el barrio Unión.

El acusado, J.B.P.G, efectuó los disparos hacia un hombre luego de llegar en bicicleta a la esquina de Gregorio Álvarez y San Martín. En esa intersección, se bajó e increpó a la víctima y "con clara intención de darle muerte, le efectuó cinco disparos a corta distancia, uno de los cuales lo hirió gravemente en el sector intercostal derecho”, detalló la fiscal del caso.

Además, remarcó que el imputado no logró concretar el homicidio “por cuestiones ajenas a su propia voluntad, tales como la mala puntería y la oportuna intervención médica recibida por la víctima”.

terapia intensiva hospital castro rendon

Luego del ataque, J.B.P.G se fue en la bicicleta y la víctima fue trasladada hacia el hospital de Senillosa y luego hacia el hospital Castro Rendón de Neuquén, donde permanece internada en terapia intensiva, en estado de inconsciencia.

Otro caso de violencia de género

El caso del hombre imputado por balear a otro se enmarca en una subtrama de violencia de género, mientras Neuquén lidera el ranking de femicidios de 2025, con la triplicación de las consultas e intervenciones por violencia de género con riesgo de femicidio respecto del año anterior.

De acuerdo a la información brindada a LMNeuquén por el comisario César Simón Juárez, el 26 de septiembre la Comisaría 11 acudió a un llamado de vecinos que alertaban de disparos de armas de fuego. Al llegar en el piso quedaron al menos cinco vainas servidas 9 mm y una persona herida. La víctima luego fue identificada como Pedro Romero alias "el Tucumano".

La investigación avanzó gracias al relevamiento de cámaras que realizó la División Homicidios del Departamento de Seguridad Personal donde captaron características del autor del hecho sumado a entrevistas de los vecinos: el presunto autor vestía ropa oscura y se movilizaba en bicicleta con un arma de fuego.

comisaria 11 senillosa policia

Aparentemente, el conflicto fue arrastrado desde una localidad cercana donde vivían: "La persona aprehendida como autor de los disparos es de Cutral Co, y tenía denuncias por la ex pareja por situaciones de violencia, con ese antecedente, ella se vino a Senillosa con su familia".

"Se logra determinar que habría una relación entre el autor del hecho con una ciudadana de Senillosa, y el lesionado, que sería el tercero en discordia", señaló y agregó que por lo investigado, la víctima tendría relación con la joven.

Al no encontrarlo en su lugar de residencia o los lugares que frecuentaba, a través de diligencias de allanamientos solicitados por la fiscal Inaudi y una orden de detención, el sospechoso fue localizado en Cutral Co con colaboración de Investigaciones local.

La bicicleta en la que se movilizaba el presunto autor fue secuestrada, aunque todavía resta localizar el arma, como parte de la investigación que continúa. Incluso aguardan que la víctima se recupere para realizar una entrevista.