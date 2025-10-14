En 13 fotos, así fue la marcha de ATEN en adhesión al paro nacional en Neuquén

La medida de fuerza fue convocada por la CTERA se replicó en todas las provincias argentinas, por lo que se vio afectado el normal dictado de clases.
Este martes, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) se sumó al paro por 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), que se replicó en todo el país. Así se vivió en Neuquén.
Los reclamos de los trabajadores de la educación de todo el país responden a su pedido de apertura de paritarias nacionales, mayor cantidad de presupuesto educativo, en defensa de las jubilaciones y de la educación pública.
Entre las actividades llevadas a cabo, además del paro, fue realizar una marcha por el centro de la ciudad, cuya principal consigna fue la de una nueva ley de financiamiento educativo y en defensa de la Educación Pública.
Mirá las imágenes
Te puede interesar...
Leé más
La aclaración de ATEN sobre la jornada por la educación pública de este miércoles: ¿Qué pasa con las clases?
Altos del Limay se apresta a sumar 40 cuadras pavimentadas al barrio
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario