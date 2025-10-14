Neuquén La Mañana ATEN En 13 fotos, así fue la marcha de ATEN en adhesión al paro nacional en Neuquén

La medida de fuerza fue convocada por la CTERA se replicó en todas las provincias argentinas, por lo que se vio afectado el normal dictado de clases.







La marcha de ATEN, en adhesión a la medida de Ctera Claudio Espinoza

Este martes, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) se sumó al paro por 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), que se replicó en todo el país. Así se vivió en Neuquén.

Los reclamos de los trabajadores de la educación de todo el país responden a su pedido de apertura de paritarias nacionales, mayor cantidad de presupuesto educativo, en defensa de las jubilaciones y de la educación pública.

Entre las actividades llevadas a cabo, además del paro, fue realizar una marcha por el centro de la ciudad, cuya principal consigna fue la de una nueva ley de financiamiento educativo y en defensa de la Educación Pública.