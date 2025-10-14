Con el dato del IPC, ¿de cuánto será el aumento para los estatales de Neuquén?

El número surge de la última actualización de los salarios por IPC del año. Lo percibirán con los haberes de octubre.

Los trabajadores estatales de la provincia de Neuquén cobrarán con los sueldos de octubre el cuarto aumento salarial del año, a partir de la actualización por IPC acordada entre los gremios y el Ejecutivo.

El incremento se calculó en base a los datos de inflación del tercer trimestre (julio, agosto y septiembre), lo que dio el número final que, según se informó desde el Ministerio de Economía a LM Neuquén , será del 6,96 por ciento .

Las actualizaciones salariales trimestrales de manera automática se basan en una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC y la inflación neuquina. El último aumento había impactado con los salarios en julio.

Según el acuerdo, al final de cada trimestre se calcula la variación de precios según las estadísticas de Nación y Provincia y, con ese ponderado, los incrementos impactan en los salarios que se depositan en el último mes del trimestre. El índice de IPC de Neuquén correspondiente a septiembre arrojó 2,8%, mientras que a nivel nacional la inflación fue del 2,1 por ciento.

Cajeros automáticos.

Los aumentos del año

En este 2025, los estatales neuquinos recibieron un incremento en sus haberes en enero, con el cálculo de la inflación correspondiente al cuarto trimestre de 2024 (octubre, noviembre y diciembre).

La segunda variación se dio en abril, con el cálculo del Índice de Precios al Consumidor del primer trimestre (enero, febrero y marzo), mientras que el 31 de julio los empleados que dependen del Poder Ejecutivo recibieron un incremento salarial por tercera vez en el año. En este caso, se dio a partir de la actualización automática por inflación correspondiente al segundo trimestre (abril, mayo y junio) y representó un 6,5%.

Con esta fórmula, el siguiente aumento salarial se dará con los salarios de octubre. Entre los últimos días del corriente mes y los primeros de noviembre, los trabajadores estatales recibirán un incremento de sus sueldos en base a los datos de inflación del tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) y que significará el mencionado 6,96 por ciento.

ACUERDO PARITARIO FIGUEROA ATE QUINTRIQUEO

El pago

Respecto a la modalidad de pago, desde que inició la gestión del gobernador Rolando Figueroa se concretó un importante cambio. Antes se había implementado un cronograma en el que cada sector cobraba en una fecha distinta. Pero esto se modificó y ahora todos los estatales (personal de Salud, Policía, administración central, organismos descentralizados y los agentes del Consejo Provincial de Educación) cobran el mismo día sus sueldos, que se depositan en las cuentas del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).

Incluso también perciben sus haberes el mismo día los jubilados, pensionados y retirados del ISSN, con el aumento correspondiente sin planilla complementaria.

El gobierno provincial acordó en octubre del año pasado con todos los sindicatos estatales las subas salariales para este 2025, siendo la primera vez en la historia de la provincia que se logra con tanta anticipación un cierre paritario, pudiendo, además, que esas partidas destinadas al pago de sueldos queden incorporadas en el presupuesto de este ejercicio. Y lo mismo, se estima, que ocurrirá ahora respecto del acuerdo salarial para el año que viene.