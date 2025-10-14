Estallaron las redes tras las declaraciones de Donald Trump: qué dijeron oficialistas y opositores

Dirigentes de todo el arco político utilizaron las redes sociales para referirse a los dichos de Trump sobre las próximas elecciones.

Las redes sociales no tardaron en hacer eco de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , quien condicionó su apoyo a los resultados del 26 de octubre y sostuvo que " si Milei no gana las elecciones, no seremos generosos con Argentina ”.

Durante un almuerzo de trabajo celebrado en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense indicó que “la elección en Argentina viene pronto y está siendo mirada por el mundo. La victoria es muy importante, es muy importante saber quién va a ganar la elección, si será un socialista o no”.

El Vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó al presidente norteamericano y expresó a través de su cuenta de X que "el apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio Presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas".

"Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Tenemos nuestra última oportunidad. La libertad avanza o Argentina retrocede", escribió Adorni.

En la misma línea, el Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, señaló que "el apoyo a la Argentina está garantizado porque el gobierno de Javier Milei demostró que nuestro país por, primera vez, tiene un rumbo".

Y agregó apuntando a la oposición que "si en 2027 gana un tipo como Kicillof, ese apoyo no se va a sostener porque ya han demostrado que sus políticas nos llevaron al fracaso y la decadencia".

Santiago Caputo, por su parte, publicó: "Clarísimo el presidente Trump: Si en 2027 Argentina retrocede, Estados Unidos dejará de apoyarnos".

"Tenemos la oportunidad histórica de volver a ser una potencia mundial, no la dejemos pasar", finalizó.

Por su parte, el tuitero Daniel Parisini (@GordoDan_) criticó fuertemente al Canciller Gerardo Werthein y aseguró que Trump "piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las 'midterms' (las de medio término o legislativas)".

"Por tanto tiró obviamente que si perdemos (y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y vuelven los kukas) entonces Estados Unidos obviamente no ayudará a una Argentina con un presidente kirchnerista. Pero bueno, si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle 'perdón' por las boludeces que dijo un gordo boludo en tuiter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchara el RESUMEN de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta", agregó Parisini.

Qué dijo la oposición sobre las declaraciones de Trump

La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, no se quedó atrás y también utilizó su cuenta de X para reaccionar al mensaje del presidente estadounidense.

“Trump a Milei en Estados Unidos: ‘Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones’. ¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!”, escribió la referente de la oposición.

Por su parte, Juan Grabois apuntó fuertemente contra Milei y lo tildó de "arrastrado, fracasado, humillado, condicionado y despechado".

"Es literalmente el perro que mueve el rabo con docilidad, que da la patita y hace el muertito a ver si le tiran un huesito. Asco", cerró.

El expresidente Alberto Fernández publicó una foto editada de Donald Trump con Javier Milei, junto a una trampa para ratones. "Todo era una Trump(a)", jugó con las palabras el exmandatario.

La dirigente socialista, Myriam Bregman, fue breve al pronunciarse sobre el tema. "The cat", publicó en su cuenta, haciendo referencia al apodo "gatito mimoso", con el que se dirigió al actual presidente durante el debate de candidatos en 2023.