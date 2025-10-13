Milei elogió a Donald Trump tras la liberación de rehenes en Israel: "Admiración y gratitud"

El presidente argentino destacó al mandatario por ser interventor en la guerra entre Israel y Hamas. El mensaje que le dedicó.

El presidente destacó la intervención de Estados Unidos en el acuerdo de paz entre Israel y Hamas.

El presidente Javier Milei expresó su " más profunda admiración y gratitud" hacia su par estadounidense, Donald Trump , tras la liberación de 20 rehenes israelíes, incluidos tres argentinos: Eitan Horn, Ariel y David Cunio. Esta medida se da como resultado de un acuerdo internacional que gestionó Estados Unidos , quien actuó como mediador entre Israel y el grupo Hamas.

En este marco, a través de su cuenta en X (ex Twitter), el mandatario destacó: "Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo". Además, anunció que firmará la candidatura de Trump al Premio Nobel de la Paz, reconociendo su "extraordinaria contribución a la paz internacional".

Previo a su viaje para encontrarse con el presidente estadounidense en la Casa Blanca, sostuvo: "es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1977730528464777608&partner=&hide_thread=false Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente @realDonaldTrump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—.



También aguardamos con… pic.twitter.com/EaIQgFXVRZ — Javier Milei (@JMilei) October 13, 2025

En paralelo, Milei brindó una entrevista en radio El Observador, destacó que es "el octavo conflicto que cierra desde que asumió el poder, lo que está haciendo en términos de la paz y salvar seres humanos es muy emocionante, fuerte".

Al destacar el rol determinante de Donald Trump para alcanzar la tregua, con cese del fuego y la liberación de 20 rehenes en manos de Hamas, sostuvo que "él es quien lo ha hecho posible algo que verdaderamente parecía imposible".

"Artífice de este hito en el camino hacia la paz en Medio Oriente"

A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente también celebró la liberación de los 20 rehenes que se encontraban en cautiverio desde el 7 de octubre de 2023, destacando "la labor del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, artífice de este hito en el camino hacia la paz en Medio Oriente".

Asimismo, festejó la excarcelación de los argentinos detallando cada secuestro: "David (Cunio) fue secuestrado junto a sus hijas mellizas de 3 años, Yuli y Emma, y su esposa Sharon Aloni Cunio, en el kibutz Nir Or. Las tres fueron liberadas en noviembre del año pasado. Por su parte, Ariel (Cunio) fue secuestrado junto a su novia Arbel Tehud, quien fue liberada en febrero del corriente año. Lo mismo sufrió Eitan Horn quien fue secuestrado junto a Lair (su hermano), liberado en febrero".

Las imágenes más esperadas: los tres argentinos liberados por Hamas tras 700 días

Hamas liberó al primer grupo de rehenes en Gaza, entre ellos los tres argentinos que permanecían secuestrados desde el ataque del 7 de octubre de 2023. Ariel y David Cunio, junto con Eitan Horn, fueron entregados a la Cruz Roja y trasladados bajo custodia del Ejército de Israel.

La liberación se produjo tras más de dos años de cautiverio, en el marco de un acuerdo internacional impulsado por Estados Unidos y gestionado por Donald Trump, quien actuó como mediador entre Israel y el grupo islamista. En total, siete rehenes fueron liberados en la madrugada del lunes, hora de Tel Aviv.

eitan horn

Antes del traslado, los hermanos Cunio lograron hablar con sus familias por videollamada. Su madre, Sylvia, contó entre lágrimas a la televisión israelí: “No escuché casi nada por el ruido, pero no me importa, está libre”. La mujer se encontraba en la Plaza de los Rehenes, donde miles de personas siguieron la transmisión en vivo del momento.