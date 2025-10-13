El dólar profundiza la baja cayendo $80 y cotiza por debajo de los $1400

La moneda extranjera retrocedía este lunes más del 5 por ciento, en la antesala de la cumbre entre Donald Trump y Javier Milei.

El dólar oficial profundiza la baja con la que arrancó la jornada al cotizar a $1.320 para la compra y $1.370 para la venta en el Banco Nación , lo que implica una caída de $80 respecto del cierre de la semana pasada y perfora los $1400.

El dólar mayorista también retrocede fuerte este lunes 13 de octubre a $1.351, cediendo 4,8 por ciento, siendo el valor más bajo desde el 26 de septiembre.

En tanto, el MEP lo hace en $1.406,03 y el Contado con Liquidación en $1.435,53.

Por su parte, el dólar “blue” cotizaba alrededor de los 1.430 pesos.

En ese marco, los futuros de dólar se hunden hasta 6,6% para los contratos de enero del 2026 que lo ubican en $1.515, mientras que el valor a fin de año se ubica en $1.483 y para fin de octubre bajan $75,50 a $1.370.

Dólares por las orejas

El presidente Javier Milei manifestó un optimismo importante respecto al futuro económico de Argentina. Ocurrió en la previa de su relevante reunión con el mandatario Donald Trump, donde se espera que se anuncien medidas de asistencia financiera por parte de Estados Unidos.

Milei aseguró que el país está preparado para recibir un flujo intenso de divisas, que tendrá un efecto directo en los ingresos y salarios de los argentinos.

Javier Milei reforma laboral

“Nos van a salir dólares por las orejas”, afirmó Milei, al señalar que sectores como la minería, la agricultura y la energía serán clave para esta expansión. Enumeró recursos estratégicos como cobre, oro, litio, tierras raras, uranio, energía nuclear, petróleo y gas, y aseguró que la combinación de estos activos permitirá generar un impacto económico inmediato y sostenido.