Tras una fuerte suba y el anuncio de Estados Unidos, el dólar se estabilizó en el cierre de la semana

Este jueves se registró un fuerte aumento en la cotización oficial de la moneda extranjera que rozó los 1.500 pesos.

El dólar escala en el cierre de la semana

El dólar oficial cerró este jueves en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación , una baja de $5 respecto del cierre del miércoles.

Tras haber alcanzado los $1.490 por la mañana, el tipo de cambio minorista cayó $40 al cierre de la jornada.

El equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo , regresará este viernes al país tras las discusiones con el Tesoro de los Estados Unidos, según confirmaron fuentes oficiales.

El titular del Palacio de Hacienda viajó junto a su vice, José Luis Daza, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Tras el cierre de la jornada bursátil, se conoció el alcance del acuerdo con Estados Unidos, de la mano del propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

“Hemos finalizado un acuerdo marco de intercambio de divisas (swap) por US$20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Con ese fin, hoy compramos directamente pesos argentinos”, señaló Bessent en sus redes.

El propio banco español fue quien informó sobre la venta de dólares en el mercado local “en nombre del Tesoro americano con el propósito de intervenir en el mercado de divisas”.

Sobre el swap por US$20.000 millones, añadió que el Tesoro americano “está preparado, de inmediato” para “tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para brindar estabilidad a los mercados”.

scott bessent Luis caputo

Los funcionarios del Palacio de Hacienda tienen previsto regresar a Washington la semana próxima para participar de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

Bessent dijo que aguarda “con interés” la reunión que mantendrá el Jefe de Estado argentino con su par norteamericano, el próximo 14 de octubre, y que espera “volver a ver” a Caputo en el marco de las reuniones anuales del FMI.

El resto de las cotizaciones del dólar

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.450 y $1.460 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

El dólar blue se cotizaba este jueves por la tarde en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada.

El mayorista se posicionó en $1.420 con una baja de 0,7%. En las primeras operaciones las posturas oficiales habían marcado un precio de $1.470, pero con el correr de las operaciones apareció oferta privada que descomprimió la situación.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 3,9% hasta $1.468,72, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 3,9% hasta los $1.483,69.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$42.066 millones.