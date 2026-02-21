A un año de la desaparición de Lian Flores: qué se sabe mientras sigue vigente la millonaria recompensa

A doce meses de la última vez que fue visto en Ballesteros Sud, la causa sigue abierta. Mientras, la recompensa de $20 millones está vigente.

Este 22 de febrero se cumple un año de la desaparición de Lian Gael Flores en la provincia de Córdoba. El niño fue visto por última vez en la localidad de Ballesteros Sud y, desde entonces, su paradero continúa siendo un interrogante. La investigación judicial sigue en curso, aunque sin novedades concretas que permitan establecer qué ocurrió.

Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, el menor desapareció el 22 de febrero de 2025 y, a lo largo de estos doce meses, se desplegaron múltiples medidas de búsqueda. Rastrillajes en distintos sectores, toma de testimonios y análisis de elementos incorporados al expediente formaron parte de las diligencias ordenadas por la fiscalía interviniente.

Hasta el momento no hay personas detenidas que estén vinculadas de manera directa con la desaparición del niño. La causa permanece en etapa investigativa, con distintas hipótesis bajo análisis.

Rastrillajes, peritajes y líneas abiertas

Durante el avance del expediente, la Justicia solicitó la detención de vecinos luego de que en sus teléfonos celulares se detectaran archivos de abuso sexual infantil. La medida se adoptó en el marco de una línea de investigación abierta para profundizar distintas hipótesis, aunque no se informó oficialmente una conexión directa entre esos hallazgos y el paradero de Lian.

En paralelo, se analizaron comunicaciones, movimientos y otros elementos técnicos con el objetivo de reconstruir las últimas horas previas a la desaparición. Las tareas incluyeron también operativos en zonas rurales y caminos aledaños a Ballesteros Sud, sin resultados concluyentes.

busqueda lian flores cordoba

Desde el inicio del caso se activaron mecanismos de alerta a nivel nacional para reforzar la difusión de la búsqueda. La convocatoria a la comunidad para aportar cualquier dato relevante se mantuvo vigente durante todo el año.

Recompensa y actualización de imagen

En el transcurso de la investigación, el Gobierno Nacional resolvió aumentar la recompensa para quienes aporten información que permita encontrar al niño. El monto fue elevado a 20 millones de pesos y continúa vigente para toda persona que brinde datos útiles, precisos y comprobables ante las autoridades.

Además, se difundió una actualización del rostro de Lian realizada mediante herramientas de inteligencia artificial. La proyección busca mostrar cómo podría verse en la actualidad, con el objetivo de facilitar su reconocimiento y ampliar la visibilidad del caso.

LIAN

La imagen fue incorporada a la campaña de difusión para sostener la búsqueda activa y reforzar la presencia del caso en medios y redes sociales, ante la falta de pistas firmes.

El mensaje de la familia

A lo largo de estos meses, la familia del niño reiteró públicamente su convicción de que está con vida. “Mi hijo está vivo”, expresó su madre en distintas declaraciones, en las que insistió en la necesidad de que la investigación continúe hasta esclarecer lo ocurrido.

Al cumplirse un año de la desaparición, la causa judicial sigue abierta, con medidas en curso y sin confirmaciones sobre el destino del niño. La recompensa permanece vigente y las autoridades mantienen activo el pedido de colaboración a la comunidad para cualquier información que pueda contribuir a la búsqueda.