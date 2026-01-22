Se conoció una nueva imagen de Lian Flores, el nene que desapareció cuando sus padres dormían la siesta

Además, el Gobierno Nacional aumentó el monto de la recompensa por cualquier información sobre el pequeño. Ahora es de $30 millones.

Lian Flores tenía tan solo 3 años cuando desapareció del patio de su casa, en momento que sus padres dormían la siesta. Desde entonces no saben nada de él y en las últimas horas, las autoridades difundieron una nueva imagen del nene, y además aumentaron el monto de la recompensa por el aporte de datos certeros.

El pequeño está desaparecido desde el 22 de febrero de 2025 en la zona rural de la localidad de Ballesteros Sud. Ese mediodía de calor extremo, Lian desapareció de su vivienda mientras sus padres descansaban.

Al notar su ausencia, comenzaron una búsqueda desesperada dentro del predio, que alberga a cuatro cortaderos de ladrillos y varias familias. La fuerza policial desplegó un operativo desde ese mismo instante; sin embargo, hasta la fecha, la investigación no reportó avances concreto.

Actualmente, para quien aporte datos fehacientes sobre el menor, hay una recompensa, tanto provincial como nacional, que alcanza los $30 millones.

La nueva imagen de Lian

A un mes de cumplirse un años de su desaparición, el rostro de Lian fue actualizado con Inteligencia Artificial (IA) tras una solicitud por parte de Fiscalía de Instrucción de Feria de Bell Ville.

LIAN

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial detallaron que las imágenes fueron creadas mediante una reconstrucción gráfica facial de progresión de edad a partir de fotografías anteriores, “con el objeto de mostrar una posible apariencia actual y facilitar su reconocimiento”.

“Se pide la colaboración de la ciudadanía con la más amplia difusión de la posible apariencia actual del rostro del niño”, explicaron.

Las autoridades comunicaron que cualquier dato puede ser reportado al teléfono de emergencias 911 de la Policía de Córdoba, así como al número 03537-450000 interno 52801, correspondiente a la Unidad Judicial Bell Ville.

Cómo fue la desaparición de Lian Flores

Lian desapareció cuando estaba en su casa junto a sus padres y hermanos, en una zona rural a tres kilómetros del pueblo. Pasadas las 16 de ese día, su hermana salió a buscarlo para merendar y fue entonces cuando advirtieron su ausencia. Su mamá lo había visto por última vez cerca de las 15.30. Una hora después, al despertar, notaron que su hijo no estaba por ningún lado y comenzaron a buscarlo.

Allanamientos Caso Lian..jpg En total fueron 16 los alanamientos llevados a cabo por la policía de Córdoba en búsqueda de Lian.

Luego se inició una búsqueda con patrullas rurales, bomberos y rescatistas, a la que con el correr de las horas se sumaron efectivos y recursos de otras fuerzas, como Gendarmería Nacional. Helicópteros y drones con cámaras térmicas participaron de los rastrillajes. Más de 300 personas se abocaron a la búsqueda, pero no se encontraron pistas ni resultados.

En medio de la desesperación, Elías y Plácida alertaron a sus vecinos y parte de la comunidad de Ballesteros Sud ya se había movilizado en busca del nene en campos y caminos aledaños. En la zona hay un cortadero de ladrillos, principal fuente de trabajo del lugar, donde hay además hornos de sellado y cuevas de secado.

El nene vestía un pantalón azul y no llevaba remera. Esa prenda apareció al día siguiente en la puerta de la casa.

Desde entonces, la búsqueda se centró en la llamada “zona cero”, un sector donde varias familias se dedican a la fabricación de ladrillos. El caso se investiga como un posible secuestro extorsivo, aunque no se descartan otras hipótesis.