¿A cuánto se fue la hora de limpieza en marzo 2026? Escala salarial empleadas domésticas

El sueldo para las trabajadoras de casas particulares dependerá de la categoría a la que pertenezcan según sus funciones. Todas las escalas de marzo 2026 .

El sueldo por hora de las empleadas domésticas de todo el país viene con una nueva actualización . La Comisión de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fijó un aumento que se paga en dos cuotas con los salarios de febrero y marzo 2026 , además de un bono en ambos meses de hasta $20.000 según las horas trabajadas.

En la reunión realizada en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se estableció para los salarios de febrero una suba de 1,5% a calcular sobre las cifras de enero, mientras que en marzo se otorgará otro 1,5% a calcular sobre febrero, por lo que se trata de un incremento acumulativo.

En cuanto al bono extraordinario , el monto dependerá de las horas trabajadas para un mismo empleador:

hasta 12 horas semanales será de $8.000,

entre 12 y 16 horas trepará a $11.500,

y con más de 16 horas se llegará al tope de $20.000.

A-empleadas-domestica.png Las empleadas domésticas vuelven a tener aumento tras un arranque de año sin actualizaciones.

Sueldo empleada doméstica por hora y mes en marzo 2026

Con el nuevo incremento, así quedan los sueldos mínimos de todas las categorías en marzo 2026 por hora y por mes (48 horas semanales), además de si se trabaja con retiro o sin retiro:

Primera categoría - supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: $ 4.013,30 por hora y $500.649,26 por mes

Sin retiro: $ 4.382,63 por hora y $556.024,76 por mes

Segunda categoría - personal para tareas específicas: cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro: $3.807,87 por hora y $466.154,67 por mes

Sin retiro: $4.161,54 por hora y $517.277,03 por mes

Tercera categoría - caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. Esta categoría es siempre sin retiro.

$3.599,86 por hora y $455.160,14 por mes

Cuarta categoría - asistencia y cuidado de personas: comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro: $3.599,86 por hora y $455.160,14 por mes

Sin retiro: $4.012,14 por hora y $505.578,34 por mes

Quinta categoría - personal para tareas generales: prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro: $3.348,37 por hora y $410.773,52 por mes

Sin retiro: $3.599,86 por hora y $455.160,14 por mes

empleadas domesticas generica El último incremento de las trabajadoras de casas particulares había sido un bono que se pagó en enero.

Cómo se calcula el salario de las empleadas domésticas

El convenio de las empleadas de casas particulares se divide por categorías que se establecen según las tareas que realicen. Además, los ingresos también están atados a si cumplen funciones con una modalidad con retiro –aquellos que trabajan para un empleador pero residen en su propio domicilio- o sin retiro –quien trabaja y reside en el mismo domicilio del empleador-.

Los valores mensuales corresponden a trabajadoras que prestan servicios para un mismo empleador por más de 48 horas semanales, y los jornales por hora representan el pago para quienes realizan tareas de esta actividad por menos horas a la semana. Y si el trabajador cumple funciones por más de 24 horas semanales pero menos de 48, puede calcularse un proporcional del salario mensual.

En caso de que un empleado preste tareas en más de una categoría, le corresponde percibir el pago correspondiente a la categoría mejor remunerada. Además del básico, existen ítems obligatorios que pueden incrementar el monto final. Uno de ellos es la antigüedad, que equivale al 1% del sueldo mensual por cada año cumplido.

Otro es el adicional por zona desfavorable que se aplica en determinadas regiones del país. Esto equivale a una suba salarial de 30% respecto de la escala general. El beneficio alcanza a los trabajadores de casas particulares que cumplan sus funciones en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y en el municipio de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.