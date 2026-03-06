Con un nuevo aumento acordado, la Comisión de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) definió la remuneración para las empleadas de la quinta categoría, es decir, para las tareas de limpieza .

La remuneración por hora de las empleadas domésticas dedicadas a tareas de limpieza en casas particulares tiene aumentos tanto en febrero como en marzo 2026. Esto se debe a que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares ( CNTCP ) anunció un nuevo acuerdo paritario por dos meses que actualiza los haberes.

El entendimiento alcanzado en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social estableció para los salarios de febrero una suba de 1,5% a calcular sobre las cifras de enero, mientras que en marzo se otorgará otro 1,5% a calcular sobre febrero, por lo que se trata de un incremento acumulativo.

Además, se fijó un bono de hasta $20.000 a pagar tanto en febrero como en marzo. El monto dependerá de las horas trabajadas para un mismo empleador: hasta 12 horas semanales será de $8.000, entre 12 y 16 horas trepará a $11.500, y con más de 16 horas se llegará al tope de $20.000.

Cuánto cobra una empleada doméstica por hora desde abril 2024 escala salarial 1200x678.png Las empleadas domésticas tendrán un aumento de 3% en dos partes y un bono de hasta $20.000.

Cuánto cuesta la hora de limpieza en marzo 2026

Dentro de su convenio, las empleadas domésticas se dividen por categorías que se establecen según las tareas que cumplan. Además, los ingresos también están atados a si se trabaja con una modalidad con retiro –aquellos que trabajan para un empleador pero residen en su propio domicilio- o sin retiro –quien trabaja y reside en el mismo domicilio del empleador-.

Las trabajadoras de casas particulares que se dedican especialmente a la limpieza forman parte de la quinta categoría, denominada Tareas Generales, que abarca funciones de higiene, lavado, planchado, mantenimiento y elaboración de comidas. Es una de las más demandadas del país.

Con el aumento bimestral, sus ingresos por hora en marzo 2026 quedan establecidos de la siguiente manera:

Con retiro: $3.348,37 por hora

Sin retiro: $3.599,86 por hora

Sueldo mensual en marzo (a cobrar en abril):

Con retiro: $410.773,52 por mes

Sin retiro: $455.160,14 por mes

Empleadas domésticas. Las remuneraciones de las trabajadoras de casas particulares vuelven a actualizarse tras un inicio de año sin novedades.

Escala salarial de cada categorías de empleadas domésticas en marzo 2026

Con el nuevo incremento, estos son los montos mínimos obligatorios por hora y por mes (48 horas semanales) vigentes para las demás categorías en marzo 2026:

Primera categoría:

Con retiro: $ 4.013,30 por hora y $500.649,26 por mes

Sin retiro: $ 4.382,63 por hora y $556.024,76 por mes

Segunda categoría:

Con retiro: $3.807,87 por hora y $466.154,67 por mes

Sin retiro: $4.161,54 por hora y $517.277,03 por mes

Tercera categoría:

$3.599,86 por hora y $455.160,14 por mes

Categoría Cuarta:

Con retiro: $3.599,86 por hora y $455.160,14 por mes

Sin retiro: $4.012,14 por hora y $505.578,34 por mes

Las empleadas domésticas se hunden en la crisis. En abril habrá una nueva reunión para definir futuros incrementos.

Cómo se calcula el salario de las empleadas domésticas y qué adicionales pueden recibir

Los valores mensuales corresponden a trabajadoras que prestan servicios para un mismo empleador por más de 48 horas semanales, y los jornales por hora representan el pago para quienes realizan tareas de esta actividad por menos horas a la semana. Si el trabajador cumple funciones por más de 24 horas semanales pero menos de 48, puede calcularse un proporcional del salario mensual.

En caso de que un empleado preste tareas en más de una categoría, le corresponde percibir el pago correspondiente de la categoría mejor remunerada. Además del básico, existen ítems obligatorios que pueden incrementar el monto final. Uno de ellos es la antigüedad, que equivale al 1% del sueldo mensual por cada año cumplido.

Otro es el adicional por zona desfavorable que se aplica en determinadas regiones del país. Esto equivale a una suba salarial de 30% respecto de la escala general. El beneficio alcanza a los trabajadores de casas particulares que cumplan sus funciones en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y en el municipio de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.