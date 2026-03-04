Sueldo de empleada doméstica por 4 horas de lunes a viernes: cuánto cobran en marzo de 2026

Este es el importe correspondiente a un sueldo mínimo de una empleada doméstica que trabaja 4 horas diarias de lunes a viernes en marzo de 2026 .

Según lo señala la Ley 26.844, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) es el organismo que tiene competencias a los fines de mejorar las condiciones laborales establecidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares . Recientemente, la CNTCP alcanzó un nuevo acuerdo salarial . Así, en marzo de 2026 , ¿cuál es el sueldo mínimo de una empleada doméstica que trabaja 4 horas diarias de lunes a viernes?

Los salarios mínimos de las empleadas domésticas están incluidos en la quinta categoría del Convenio Colectivo que nuclea a las trabajadoras del sector. En esta categoría, el denominado personal para tareas generales es el que efectúa prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

En marzo de 2026 , el salario mensual mínimo de una empleada doméstica que trabaja 4 horas diarias de lunes a viernes oscila entre 263.908 pesos -con retiro- y 283.733 -sin retiro-.

Recientemente, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) alcanzó un nuevo acuerdo paritario para las trabajadoras del sector, que incluye un incremento salarial del 3% en dos tramos, acompañado de sumas no remunerativas -que varían según la cantidad de horas semanales trabajadas-. El aumento se aplica en dos etapas: 1,5% en febrero y 1,5% en marzo de 2026.

En relación al bono o suma no remunerativa, cabe consignar que aquellas trabajadoras que cumplen menos de 12 horas semanales accederán a un pago de 8.000 pesos. Para quienes trabajan entre 12 y 16 horas, la suma asciende a 11.500 pesos. En tanto, quienes superan las 16 horas semanales recibirán $20.000 adicionales. Este sistema de montos no remunerativos se aplicará durante ambos meses.

El Convenio Colectivo que establece los derechos y deberes de las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

En marzo de 2026, las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios, que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $3953,99.

Mensual: $493.250,51.

Sin retiro

Hora: $4317,76.

Mensual: $547.807,65.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $3751,59.

Mensual: $459.265,69.

Sin retiro

Hora: $4100,04.

Mensual: $509.632,55.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $3546,66.

Mensual: $448.433,64.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $3546,66.

Mensual: $448.433,64.

Sin retiro

Hora: $3952,85.

Mensual: $498.106,74.

QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Hora $3298,88.

Mensual: $404.702,97.

Sin retiro