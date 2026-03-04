Qué significa que aparezcan burbujas en tu vaso: esto es lo que esconde este fenómeno

Es muy usual observar burbujas adheridas a las paredes de un vaso o bien subiendo desde el fondo de este. Lo cierto es que, según algunas creencias, existe un significado espiritual que explica por qué aparecen burbujas en tu vaso .

¿Qué esconde este fenómeno? Por lo pronto es sabido que también existe una explicación científica a la hora de comprender la aparición de burbujas en un simple vaso de agua .

La aparición de burbujas en tu vaso podría deberse a que el líquido estaría reaccionando a determinados factores relacionados con el ambiente:

Presencia de personas con energía muy densa.

Estrés acumulado.

Entredichos o discusiones recientes.

Ambientes cargados emocionalmente.

Espacios poco ventilados o con mala circulación energética.

Si se considera a estas explicaciones de índole espiritual, entonces la interpretación posible es que el agua funciona como un sensor de nuestro entorno. Así, las burbujas en el vaso denotarían bloqueos o vibraciones bajas. Por ello es que determinados especialistas -asociados al pensamiento filosófico del Feng Shui, por ejemplo- sugieren no beber esa agua, sino desecharla y volver a servir agua en el vaso.

¿Cuál es el significado científico de la aparición de burbujas en tu vaso?

Rick Watling, un meteorólogo de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) explicó a Scientific American que los gases atmosféricos, como el nitrógeno y el oxígeno, pueden disolverse en el agua.

Así, como el agua contiene gases disueltos, principalmente oxígeno y dióxido de carbono, al servirla en un vaso estos gases buscan salir, fundamentalmente si tienen lugar determinadas condiciones:

Hay diferencia entre la temperatura del ambiente y la del agua .

. El vaso está recién lavado.

está recién lavado. El agua viene de la canilla a presión.

viene de la canilla a presión. La temperatura del agua cambia.

cambia. El vaso tiene micro imperfecciones.

Los científicos lo explican de este modo: la cantidad de gas disuelto en el vaso de agua depende de la temperatura del agua y de la presión atmosférica en la interfase aire/agua. Por lo tanto, el agua más fría y la presión más alta permiten que se disuelva más gas. En contraposición, el agua más caliente y la presión más baja permiten que se disuelva menos gas. Cuando se saca un vaso de agua fría de la canilla y se deja que se caliente hasta alcanzar la temperatura ambiente, el nitrógeno y el oxígeno se disuelven lentamente.

Así, los científicos explican que en este lento proceso por el cual la temperatura del agua asciende en busca de la temperatura de equilibrio con el ambiente es que se forman pequeñas burbujas que se fusionan en las imperfecciones microscópicas del cristal. Y aunque el vidrio del vaso nos parezca en apariencia muy liso y perfecto, en realidad tiene imperfecciones mínimas que son la base sobre la que se desarrollan estas pequeñas burbujas.