Gonzalo Núñez abrió las sesiones en El Chañar: "No vinimos a hacer lo mismo de siempre"

Se inauguró el período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante. Destacó el cumplimiento del 60% de la plataforma de gobierno.

El pasado domingo, el intendente Gonzalo Núñez encabezó la apertura del período ordinario del Concejo Deliberante de San Patricio del Chañar. La actividad se realizó en el Centro Cultural. Destacó el cumplimiento del 60% de la plataforma de gobierno, el acompañamiento de la Provincia a través del Pacto de Gobernanza y las obras proyectadas para la segunda mitad de su mandato. Participaron la totalidad de los concejales, la viceintendenta Verónica González, funcionarios municipales y vecinos y vecinas de la ciudad.

Durante su discurso, Núñez realizó un balance de los primeros dos años de gestión y puso en valor el avance en el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la comunidad.

“Al día de hoy ese primer acuerdo se encuentra superado en un 60% de ese consenso político”, afirmó el jefe comunal, en referencia a la plataforma presentada para el período 2023-2027.

Núñez señaló que la gestión asumió compromisos heredados y afrontó deudas económicas y sociales. “Empezamos a generar transformaciones profundas y necesarias para imponer nuestra característica política, que es estar comprometidos con el ciudadano y utilizar la política como la herramienta que nos permite mejorarle la vida a los chañarenses”, expresó.

En materia de infraestructura, el intendente destacó la ejecución de 27 cuadras de asfalto, más de 26 mil metros cuadrados, la obra de pavimentación más importante en la historia de la localidad. Remarcó que el financiamiento se logró a partir del Pacto de Gobernanza firmado al inicio de la gestión con el gobernador Rolando Figueroa y el acompañamiento permanente de la Provincia del Neuquén.

“Pudimos hacerlo con el financiamiento de la Provincia, con aportes que tienen que ver con consensos políticos como el Pacto de Gobernanza con todos los municipios y la respuesta siempre atenta de nuestro gobernador”, sostuvo.

El intendente recordó que durante su etapa como concejal acompañó proyectos para que la Provincia atendiera demandas históricas de la localidad. Señaló que en etapas anteriores no existió la misma presencia institucional. En ese sentido, destacó que “con esta gestión provincial, todo el gabinete nos da respuesta y está en el territorio cada vez que se lo convoca”.

El mandatario local también enumeró la obra de gas en los 128 lotes, el alumbrado público y electrificación de los 340 lotes, la extensión de agua potable y el trabajo en calles principales con financiamiento municipal. Subrayó además la inversión en infraestructura educativa, con obras en la EPEA N°3, la Escuela Primaria N°364 próxima a inaugurar, la EPET N°26 con gran avance, y refacciones en el CPEM N°31, las escuelas primarias N°273, 191 y 342, y el Jardín N°41.

“Hace más de diez años que no se construía una escuela primaria en nuestra localidad”, recordó.

En relación con los servicios esenciales, detalló mejoras en la planta de tratamiento de cloacas, en el sistema de captación de agua y en el bombeo para el sector rural. Además, anunció gestiones ante el EPEN para lograr una doble vía de conexión eléctrica y fortalecer la seguridad energética.

El intendente informó que el Municipio proyecta la construcción de reservorios de agua con financiamiento provincial y acompañamiento del sector privado. También adelantó la firma de convenios para contar con una planta propia de residuos sólidos urbanos y avanzar en la remediación ambiental del ex basurero.

“Les pido racionalidad para poder sancionar en tiempo y forma la ordenanza que nos faculte a terminar con este gran problema de nuestra ciudad”, expresó, en referencia al proyecto que enviará al Concejo Deliberante.

En materia de ordenamiento territorial, destacó la actualización del Código de Edificación con el acompañamiento del COPADE y el Consejo Federal de Inversiones. También remarcó el desarrollo de áreas estratégicas como el Parque Único y el Nodo Logístico Cortaderas, con el objetivo de consolidar a San Patricio del Chañar como punto clave para el desarrollo industrial y logístico de la región.

Núñez valoró el trabajo del Concejo Deliberante en la sanción de ordenanzas fundamentales para el crecimiento de la ciudad. Señaló que las decisiones legislativas permiten consolidar proyectos estructurales para el desarrollo productivo, educativo y ambiental.

En el plano social, destacó el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Humano, las becas educativas, las políticas de género, discapacidad y adultos mayores, y el fortalecimiento del deporte y la cultura. Resaltó la convocatoria de la Fiesta del Pelón y el impulso a una sala público-privada de elaboración de alimentos para emprendedores locales.

Finalmente, anunció avances en modernización del Estado, con nuevas herramientas digitales y un sistema de gestión georreferencial para optimizar la prestación de servicios.

“Nosotros no vinimos a hacer lo mismo de siempre”, afirmó. Y concluyó: “El futuro que queremos sólo es posible siendo certeros con las decisiones del presente. Tenemos el coraje para cambiar juntos y hacer de nuestra ciudad el lugar donde todos queremos estar”.

Con respaldo institucional y el acompañamiento de la Provincia, el Municipio ratificó su compromiso de consolidar un modelo de gestión basado en la planificación, la inversión en infraestructura y el trabajo conjunto con el sector privado y las organizaciones de la comunidad.