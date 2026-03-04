Figueroa lanzó nuevos créditos para Pymes: "Tenemos que defendernos entre neuquinos"

El gobernador destacó los indicadores económicos de la provincia y aclaró que buscan trazar entre todos el rumbos de los próximos años. El detalle de las nuevas líneas crediticias de BPN.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este miércoles un encuentro con empresarios de la región para presentar una nueva línea de créditos para Pymes neuquinas a través del Banco Provincia de Neuquén (BPN). El objetivo es impulsar el crecimiento de las empresas de la provincia de distintos rubros con tasas inferiores a las del mercado para que puedan invertir o sumar más capital de trabajo.

Durante el encuentro, el mandatario dio detalles de la planificación de su gestión y las obras proyectadas para los próximos años. Y c onvocó a los empresarios a trabajar de forma unificada para defender el Compre Neuquino y utilizar estas herramientas crediticias para mejorar la eficiencia en su producción. "Vamos a competir en el mundo y tenemos que ser eficientes. tenemos que ser eficientes para poder competir porque somos tomadores de precios, no formadores", dijo sobre la fuerte incidencia internacional en los valores del petróleo y gas.

Figueroa aseguró que en el pasado se presentaban sólo dos o tres empresas a las licitaciones, y hoy reciben los pliegos de hasta 20 compañías diferentes . Agregó que es necesario respetar el derecho de preferencia para que las empresas neuquinas tengan la oportunidad de igualar el precio si una firma de afuera presenta un presupuesto más bajo, ya que permite la defensa del empleo local.

"Si viene una empresa de afuera y ofrece menos, bueno, que la empresa neuquina lo puede igualar y eso también lo estamos utilizando hoy en muchas compras que realiza el Estado", dijo y agregó que buscan trabajar de forma articulada con las pymes de Neuquén, que llevan años afincadas en la zona y que pueden hacer un aporte para planificar juntos el rumbo de Neuquén.

Durante su discurso, Figueroa repasó la planificación del gobierno provincial, que apunta a saldar su deuda y resolver el déficit de infraestructura para 2030. En ese escenario, aclaró que para esa fecha podrán decidir por generar más infraestructura o crear "un fondo anticíclico, pero un fondo anticíclico de verdad", en referencia a las deficiencias que detectaba en el proyecto anterior aprobado en 2023.

"Ustedes saben que había un fondo anticíclico hasta el año 2023. Como idea era muy buena, como concepto de las finanzas públicas, ¿qué mejor que crear un fondo anticíclico de lo que viene de las exportaciones? del petróleo. Ahora, ¿qué problema teníamos? Que fondeábamos eso con una tasa, sacábamos a lo sumo del 5% anual, pero a su vez generábamos deuda corriente con letras a una tasa hasta del 15% anual. Entonces, ¿de qué nos servía estar ahorrando de un fondo anticíclico si nos sale mucho más caro los intereses que pagamos porque no nos alcanzan los recursos mes a mes?", explicó.

El mandatario provincial señaló que para el 2030 habrá que decidir si generar más ahorro en Neuquén o apostar a obras de infraestructura, en una provincia que recibió en un año más de 21 mil nuevos habitantes y que cada día demanda más bienes y servicios. En ese contexto, insistió en la importancia de valorar el esfuerzo de los trabajadores, el empresariado y el sector público para mostrar indicadores positivos en distintos aspectos de la economía, como la creación de empleo o nuevas empresas, muchas veces a contramano del panorama que se vive en el resto del país.

"Hasta el presidente habló de Neuquén. De ahí para abajo creo que tendrían que ser un poquitito más generosos a la hora de referirse a Neuquén, no como una roca, sino como cientos de miles de neuquinos que estamos dispuestos no solo a hacerla grande, sino también a colaborar para que la Argentina sea grande", aseguró.

Créditos, energía y conectividad: las demandas de las Pymes

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, aclaró que la nueva línea crediticia del BPN ofrecerá tasas inferiores a las del mercado, que varían según las distintas actividades, como petróleo, fruticultura o turismo. "El objetivo es ofrecer un crédito para capital de trabajo o para inversiones que les permita crecer con una tasa diferencial", señaló.

Si bien los montos no se difundieron, el ministro aclaró que se ajustarán al rubro y las necesidades de cada empresa. Agregó que entre los requisitos se solicita ser cliente del BPN, pagar los salarios a través de la entidad y cumplir con los requerimientos crediticios que exigen los bancos.

"A los clientes que no puedan bancarizarse los vamos a atender a través del IADEP o a través del Centro Pyme, siempre buscando lo que la empresa Pyme pueda requerir y ajustar un poco el crédito a la y a los objetivos que tiene la empresa", señaló.

"hoy en día el sector de la microeconomía, de las empresas, están en algunos casos pasando situaciones difíciles, no todos dependen de la industria de Oil and Gas. No es lo mismo la fruticultura que que una empresa de servicio. También no es lo mismo una empresa de servicio que trabaja en el sector no convencional que la que trabaja en el sector convencional. Entonces, siempre estamos atendiendo a las cámaras y siempre estamos escuchándolos", relató.

Entre otras demandas, los empresarios Pymes solicitaron mejoras en la conectividad, por lo que el gobernador Figueroa hizo un repaso de las próximas obras proyectadas, que buscan aliviar la carga de tránsito en torno a los yacimientos y localidades petroleras.

"También nos están pidiendo por el tema de las tarifas de servicios", dijo Koenig. Y explicó: "Largamos un programa de eficiencia energética para sectores de agricultura y bodegas, chacras, frigoríficos, los que bombean para la superficies de riego, es un programa del año pasado que volvimos a lanzar y probablemente incorporemos turismo y otras actividades".

"Esa es una gran demanda que tienen, y hoy el gobernador habló de la canasta de energía. Eso implica que Neuquén pueda llegar a a comprar la energía un poco más barata y entonces poder trasladar esos precios a las empresas y y también a los consumidores", concluyó.

Uno por uno, los créditos para Pymes

Entre las propuestas se destaca Impulso Turismo, diseñada para actividades vinculadas al sector turístico, como hotelería, gastronomía, transporte especializado y servicios turísticos. La línea ofrece tasas desde el 32 por ciento de Tasa Nominal Anual (TNA) y plazos de hasta 60 meses para la adquisición de bienes de capital, apuntalando uno de los motores económicos de la región.

En la misma línea, Impulso Comercio está orientada a empresas de servicios, construcción y comercio minorista. Contempla financiamiento de hasta 60 meses, con comisiones bancarias bonificadas y tasas desde el 32 por ciento TNA.

Para el sector energético, se lanzó Impulso Vaca Muerta, una línea exclusiva destinada a compañías vinculadas a la industria hidrocarburífera. La propuesta incluye condiciones especiales de plazo y tasas competitivas.

En el segmento PyME, sobresale la Factura de Crédito Electrónica, una solución cien por ciento digital pensada para proveedoras de grandes compañías como YPF, AESA y Pan American Energy. La herramienta permite la acreditación en el día, sin necesidad de contar con una línea crediticia preaprobada.

En materia ambiental, la línea de Eficiencia Energética ofrece créditos para inversiones destinadas a mejorar el rendimiento energético y fomentar el uso de energías renovables en empresas neuquinas. Contempla plazos de hasta 60 meses y montos de hasta 10 millones de pesos por cliente.

Los Convenios Estratégicos, en tanto, están orientados al financiamiento de proveedores de maquinaria agrícola, máquinas viales, grúas, camiones, utilitarios, camionetas y acoplados. Permiten acceder a plazos de hasta 48 meses y financiamiento del cien por ciento para bienes nuevos.

El sector primario también cuenta con alternativas específicas. La línea Agrícola Ganadera ofrece productos financieros para productores de bovinos, porcinos, equinos, ovinos y forrajes, con plazos que se adaptan a los distintos ciclos productivos.

A su vez, Confiable Agro está pensada para agricultura y ganadería, permitiendo financiar insumos, servicios e inversiones. Ofrece pagos anuales ajustados al ciclo de cada actividad y TNA desde el 36 por ciento.

Finalmente, la Línea Frutícola se dirige a productores con más de cinco años de actividad en cultivos de pepita, carozo, frutos secos, vid, oliva y viveros. Facilita inversiones en bienes de capital con plazos de hasta 72 meses y montos que alcanzan los 1.000 millones de pesos por cliente, consolidando el respaldo al entramado frutícola regional.