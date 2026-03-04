Video: la extraña reacción de Bill Clinton durante su declaración por el caso Epstein

El expresidente estadounidense declaró por el caso de Jeffrey Epstein, acusado de graves delitos sexuales. Qué dijo ante la Justicia.

El pasado viernes el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton , comenzó horas de testimonios en el marco de la investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en torno al delincuente sexual Jeffrey Epstein .

Durante su comparecencia, Clinton negó haber visitado la isla privada de Epstein y aseguró no tener conocimiento de las 17 visitas que el empresario realizó a la Casa Blanca durante su mandato. También su esposa, Hillary Clinton , se sometió a una cierta cantidad de preguntas.

"No vi nada y no hice nada malo" , dijo. "Incluso con una visión retrospectiva 20/20, no vi nada que me hiciera dudar. Solo estamos aquí porque lo ocultó muy bien a todo el mundo durante mucho tiempo", declaró ante el Comité.

Cabe recordar que el ex mandatario de 79 años aparece mencionado en las recientes revelaciones de los "archivos Epstein", los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El video de la declaración generó controversia, ya que se ve al expresidente de Estados Unidos distraído o riendo mientras revisaba evidencia fotográfica del caso.

La sorprendente reacción de Bill Clinton durante su declaración por el caso Epstein

Cuál era el vínculo entre Trump y Epstein que señaló el ex presidente

En otra instancia de su declaración, el demócrata afirmó que el actual mandatario, Donald Trump, le habría mencionado haber pasado "grandes momentos" con Jeffrey Epstein. Según el testimonio, el intercambio habría ocurrido entre 2002 y 2003.

Según relató, el magnate estaba al tanto de sus viajes en el avión del financista acusado de pedofilía. Entonces, le habría expresado: "Sabes, pasamos grandes momentos juntos a lo largo de los años, pero nos distanciamos por un asunto inmobiliario".

El incómodo testimonio de Bill y Hillary Clinton sobre Jeffrey Epstein

A pesar del diálogo citado, Clinton afirmó que eso no le hizo sospechar que Trump estuviera implicado en conductas indebidas. Ambos han negado en reiteradas ocasiones haber tenido conocimiento de la red de tráfico sexual liderada por el empresario, que en 2019 se quitó la vida mientras esperaba un juicio por cargos federales.

Cómo fue que Clinton conoció a Jeffrey Epstein

Clinton afirmó que fue presentado a Epstein por su entonces secretario del Tesoro, Larry Summers, quien lo describió como un donante dispuesto a facilitar vuelos para Clinton y su equipo mientras impulsaba una fundación benéfica contra el sida.

Clinton explicó que viajó en el avión de Epstein en desplazamientos a Asia, África y Europa, y en una ocasión de Florida a Nueva York, pero dejó de recurrir a él después de 2003. "Pensé que el señor Epstein era un hombre interesante, pero no creí que estuviera realmente interesado en lo que yo hacía", señaló.

clinton respuestas caso Epstein

No obstante, el expresidente sí admitió haber recibido un masaje en el cuello por parte de una azafata en uno de esos vuelos, la cual fue luego fue identificada como víctima de abusos

"En ese momento no pensé que fuera nada inusual. He estado en muchos aviones de personas adineradas donde ofrecen masajes", declaró.

Desde su defensa remarcaron que el demócrata no enfrenta cargos criminales ni ha sido acusado formalmente de actividades delictivas vinculadas al caso.

clinton epstein fotos El ex presidente norteamericano aparece en varias fotos junto a Jeffrey Epstein, la esposa del magnate, Ghislaine Maxwell y una mujer no identificada.

Por su parte, Hillary Clinton afirmó que su citación se basó en la "suposición" de que tenía información sobre las actividades delictivas de Epstein y Maxwell. "Permítanme ser lo más clara posible: no tengo esa información", declaró, y negó haber viajado en el avión del financista o visitado su isla.