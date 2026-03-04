La UNCo lanza un posgrado en Evaluación de Tecnologías Sanitarias: ¿A quién está dirigido y cómo inscribirse?

El curso cumple 15 años en la región, es 100% online y convoca a profesionales de la salud y la gestión.

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) abrió la inscripción para el 15° posgrado universitario en Evaluación de Tecnologías Sanitarias , una propuesta académica que reúne a profesionales vinculados al ámbito sanitario, tanto del sector público como privado.

El cursado comenzará el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta diciembre, con clases virtuales todos los lunes de 16 a 18. La propuesta se dicta en el ámbito de la Facultad de Economía y Administración (FAEA) y es dirigida por Santiago Hasdeu, médico del sistema público neuquino, director del curso y coordinador del comité de evaluación de tecnologías sanitarias de la Subsecretaría de Salud de Neuquén.

Hasdeu destacó la continuidad del posgrado a lo largo de los años y el interés sostenido que genera. “Hace 15 años que lo venimos dando en la región de manera consecutiva. Es un curso anual y estamos muy contentos porque sigue habiendo profesionales interesados en hacerlo”, señaló en diálogo con LU5.

El posgrado se desarrolla en el marco de la Universidad Nacional del Comahue, donde los directores se desempeñan como docentes e investigadores. Además, cuenta con la participación de especialistas invitados y estudiantes de otras provincias y países.

Cada año, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) selecciona y beca a dos profesionales de distintos países para que participen de la formación. En ediciones anteriores, cursaron colegas de México, Uruguay y Colombia, lo que permitió enriquecer el intercambio académico.

“La virtualidad nos dio la posibilidad de ampliar fronteras. Antes teníamos estudiantes que viajaban desde Buenos Aires o Río Negro, pero ahora pueden sumarse personas de otros países sin las limitaciones de la presencialidad”, explicó Hasdeu.

Cuando el curso comenzó, hace 15 años, se dictaba de manera presencial. Sin embargo, la pandemia obligó a reformular la modalidad y desde entonces se sostiene en formato virtual.

“El paso a la virtualidad fue un desafío, pero vimos que funcionó muy bien. Extrañamos el trabajo en ronda y los prácticos compartidos cara a cara, pero hoy podemos organizar grupos pequeños de trabajo, mantener debates y alojar todo el material en una plataforma web”, indicó el director.

Además de las clases sincrónicas de los lunes, los estudiantes interactúan a través de un campus virtual donde se alojan contenidos, foros de discusión y actividades prácticas.

¿A quién está dirigido?

Al tratarse de un posgrado universitario, uno de los requisitos fundamentales es contar con un título de grado. La propuesta está orientada a profesionales que deban tomar decisiones vinculadas a tecnologías sanitarias.

Hasdeu explicó que el concepto de tecnología en salud es amplio e incluye vacunas, medicamentos, equipamiento de diagnóstico por imágenes, instrumental de laboratorio y técnicas quirúrgicas, entre otros recursos.

“Las decisiones sobre tecnología se toman en distintos niveles. A nivel macro, un ministro, un secretario o el director de una obra social define qué se incorpora al sistema. Pero también hay decisiones a nivel intermedio, como las que toma un jefe de servicio o un auditor, y a nivel micro, en el consultorio, cuando un médico decide indicar una resonancia o un medicamento determinado”, detalló.

En ese sentido, el posgrado apunta tanto a quienes ocupan cargos de gestión como a profesionales asistenciales. Entre los egresados de ediciones anteriores hay ex subsecretarios de Salud, jefes de zonas sanitarias, directores de hospitales y clínicas privadas, así como médicos, farmacéuticos y otros especialistas que continúan desempeñándose en tareas asistenciales.

“Muchos nos cuentan que la formación les resultó útil incluso sin haber accedido a cargos de gestión, porque les brinda herramientas para fundamentar mejor sus decisiones cotidianas”, agregó.

El curso convoca a médicos, farmacéuticos, bioquímicos, enfermeros, contadores y otros profesionales vinculados al sistema sanitario. También participan trabajadores de obras sociales y del subsector privado.

Según indicó Hasdeu, la diversidad de perfiles enriquece el intercambio durante el cursado. “Todos los que están vinculados de algún modo con la salud pueden interesarse en este campo, porque las tecnologías sanitarias atraviesan todo el sistema”, afirmó.

Arancel, condiciones y cómo inscribirse

El posgrado tiene un costo distribuido en 10 cuotas mensuales. Desde la organización explicaron que, al dictarse en el ámbito universitario, debe ajustarse a los reglamentos que exigen que las propuestas sean autosustentables, lo que permite cubrir honorarios docentes y convocar a especialistas externos.

Hasdeu recordó que, en paralelo, desde el ámbito de la salud pública se ofrecen regularmente capacitaciones gratuitas para el personal del sistema. El año pasado, por ejemplo, se dictó un curso similar sin costo que contó con la inscripción de alrededor de 90 profesionales del sector público.

La información completa sobre el programa, requisitos y aranceles se encuentra disponible en la página de la Facultad de Economía y Administración de la UNCo, dentro del área de la Secretaría de Posgrado. Allí figuran los correos electrónicos de contacto para realizar consultas y formalizar la inscripción.

Las clases iniciarán el lunes 30 de marzo y, como en cada edición, combinarán clases teóricas, trabajos prácticos y espacios de debate en torno a un eje central: aportar herramientas técnicas y académicas para mejorar la toma de decisiones en el sistema de salud.