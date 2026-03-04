Todo lo que no tenés que hacer para evitar los efectos de mercurio retrógrado

Hay que estar atentes para no generar conflictos sentimentales ni laborales.

En Mercurio retrógrado hay ciertas cosas qué conviene evitar para no complicarse.

Con la llegada de Mercurio retrógrado , marzo se tiñe de un clima más introspectivo y sensible. Este fenómeno astrológico, asociado a demoras y malentendidos, invita a revisar palabras, decisiones y acuerdos antes de avanzar, especialmente en temas vinculados al amor y al trabajo.

En astrología, Mercurio es el planeta vinculado a la comunicación, los acuerdos, los traslados, la tecnología y los procesos mentales . Cuando entra en fase retrógrada —un fenómeno aparente desde la Tierra, en el que parece moverse hacia atrás en el cielo— la tradición astrológica sugiere que esos temas se vuelven más propensos a revisiones, confusiones o retrasos.

En este comienzo de marzo, con el Sol transitando Piscis —signo asociado a la sensibilidad y la intuición— el clima ya es emocionalmente permeable. Si a eso se le suma un nuevo ciclo de Mercurio retrógrado durante el mes, el combo invita a bajar la velocidad y actuar con mayor conciencia.

Pero más allá de la fama dramática que suele rodearlo, no se trata de temerle al tránsito sino de saber qué conviene evitar. Es por eso que recomiendan no hacer esto hasta al menos el 20 de marzo, fecha en que inicia Aries.

1- No tomar decisiones impulsivas en el amor

Uno de los errores más frecuentes durante Mercurio retrógrado es reaccionar desde la emoción sin verificar la información. En el plano afectivo, eso puede traducirse en discusiones por malentendidos, suposiciones o mensajes mal interpretados.

horoscopo amor.jpg Conocé que te depara el horóscopo y la astrología en el amor, dinero y salud. Foto: LMNeuquén.

La energía pisciana actual potencia la sensibilidad. Es fácil leer entre líneas lo que quizás no está ahí. Por eso, lo que conviene evitar es:

Dar por sentado lo que el otro quiso decir.

Cortar un vínculo sin una conversación clara.

Enviar mensajes extensos en medio de una discusión.

Reabrir temas del pasado sin intención real de resolver.

2- No firmar contratos sin revisar cada detalle

En el ámbito laboral, lo que conviene evitar es firmar contratos, aceptar propuestas o cerrar acuerdos sin leer la letra chica. También es recomendable:

Chequear fechas, montos y condiciones.

Confirmar reuniones por más de un canal.

Guardar respaldos de información relevante.

Evitar enviar correos enojados en el momento de tensión.

Mercurio rige los intercambios formales. Cuando está retrógrado, la recomendación astrológica clásica es verificar dos veces antes de confirmar.

3- No comprar tecnología sin evaluar opciones

Tradicionalmente, Mercurio también se asocia a dispositivos electrónicos, sistemas de comunicación y traslados. Durante su fase retrógrada, pueden surgir fallas técnicas o errores de configuración.

Esto no significa que esté prohibido comprar, sino que es conveniente evitar decisiones apresuradas, especialmente si se trata de inversiones importantes.

Leer reseñas, revisar garantías y comparar alternativas puede evitar dolores de cabeza posteriores.

4- No retomar vínculos solo por nostalgia

Uno de los fenómenos más mencionados durante Mercurio retrógrado es la reaparición de personas del pasado. Exparejas, antiguos compañeros de trabajo o amistades distanciadas pueden volver a contactar.

En el clima emocional de Piscis, esto puede sentirse intenso. Sin embargo, lo que conviene evitar es confundir nostalgia con compatibilidad actual.

luna Según la astrología, marca un momento crucial para muchos signos.

Antes de reabrir una historia, vale preguntarse:

¿Qué cambió desde entonces?

¿Hay una intención real de construir algo nuevo?

¿O se trata solo de una necesidad momentánea de compañía?

5- No saturarse de suposiciones

Este tránsito también impacta en el plano mental. Puede haber tendencia a sobreanalizar situaciones o anticipar escenarios negativos.

Con el Sol en Piscis, la imaginación está especialmente activa. La recomendación es evitar construir relatos internos sin evidencia concreta.

Si algo genera duda en el trabajo o en la pareja, lo más saludable es pedir claridad.

Claves para atravesar Mercurio Retrógrado sin conflictos

Para evitar problemas en el amor y el trabajo durante este período, la estrategia es simple:

Comunicar con claridad.

Escuchar activamente.

Confirmar información.

No reaccionar en caliente.

Usar el tiempo a favor.

En lugar de temer a Mercurio retrógrado, se puede aprovechar su energía introspectiva. Es un momento para corregir, no para improvisar.

Marzo trae sensibilidad, movimiento interno y revisión. Y aunque la fama del tránsito pueda generar ansiedad, la verdadera diferencia estará en la forma en que cada uno elija manejar sus palabras, decisiones y acuerdos.

Porque si Mercurio rige la comunicación, la clave no es callar: es hablar mejor.