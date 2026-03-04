Vendimia Neuquina: el calendario de todos los eventos de marzo para celebrar el vino

Nueve días de actividades para celebrar la cosecha de la uva y la producción de vinos con identidad neuquina. Todos los detalles.

Este martes, los bodegueros de Neuquén junto al gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, y las autoridades del Ministerio de Turismo, lanzaron una nueva edición de la Vendimia Neuquina. El evento dejó de ser una propuesta coordinada entre las bodegas para recibir el respaldo del gobierno provincial, que organizó una grilla de actividades a lo largo de mes en distintas localidades neuquinas vinculadas a la producción de vinos.

En total, entre el 13 y el 28 de marzo se realizarán nueve eventos en distintos puntos geográficos, con propuestas que conjugan el sabor de los vinos con un contacto directo con el terruño. Así, los viñedos serán los escenarios de diferentes actividades que i ncluirán también música, gastronomía y hasta jornadas de cosecha para convertirse en protagonistas de una fecha que se vive como una fiesta la vitivinicultura.

"La vendimia para nosotros, que es uno de los momentos más importantes del año", aseguró Ana Viola, presidenta de la Cámara de Bodegueros Exportadores de la Patagonia , que celebró la visibilidad que otorga haberse convertido ahora en un evento provincial, con el respaldo que otorga Neuquén Tur.

SFP Vendimia Neuquina (14) Sebastián Fariña Petersen

Tras el lanzamiento oficial, se conoció también el cronograma de actividades del mes de marzo en las distintas bodegas de Neuquén.

El 13 de marzo a las 18h, la Vendimia llegará a Chos Malal con un sunset organizado por Bodega Des de La Torre, que combinará el paisaje del Alto Neuquén con la experiencia enológica y la participación de medios regionales.

El 14 de marzo, al mediodía el festival se trasladará a Bodega Malma en San Patricio del Chañar con música en vivo, degustaciones y una variada oferta gastronómica.

La agenda continuará el 15 de marzo en Bodega Mabellini desde las 10h. La misma ofrecerá una jornada de cosecha familiar con visita guiada, participación en la recolección de uvas y almuerzo entre viñedos.

SFP Vendimia Neuquina (27)-1 Sebastián Fariña Petersen

Por otro lado, el 20 de marzo el Hilton Garden Inn Neuquén será sede de una experiencia de cata a ciegas con la participación de cinco bodegas y maridajes especialmente diseñados.

El 21 de marzo, dos bodegas celebrarán festivales de Vendimia en simultáneo: Bodega Familia Schroeder de San Patricio del Chañar, con música en vivo y degustaciones, y Bodega Cutral Co de la ciudad homónima, que sumará a los festejos el aniversario de la bodega con actividades especiales.

El cierre de la Vendimia Neuquina se realizará los días 27 y 28 de marzo en el Sarita Polo Club en Centenario, con los festejos centrales que incluirán el Torneo de Polo Copa Vendimia, paseo gastronómico, ruleta de premios, sunsets temáticos, música en vivo y DJ sets.

Del esfuerzo bodeguero a un evento provincial

"Es la primera vez que lanzamos la vendimia como actividad entre el sector público y privado, como un producto más desde Neuquén Tur, no solo a los turistas sino a los neuquinos que aprovechan el turismo de cercanía", aclaró la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves. "No va a suceder solo en la Confluencia, se va a extender a toda la provincia, Junín, Villa La Angostura, Cutral Co, Chos Malal", señaló sobre una agenda de actividades que congregará a los entusiastas del vino en distintas latitudes.

SFP Vendimia Neuquina (1) Sebastián Fariña Petersen

"La vendimia es uno de los momentos más importantes del año y estamos tratando de acercar a los consumidores locales, sobre todo, está todo el país invitado y también de extranjeros a conocer las bodegas y a probar los vinos de nuestra de nuestros emprendimientos", aseguró Ana Viola, presidenta de la Cámara de Bodegueros Exportadores de la Patagonia.

"La idea es que los visitantes se interioricen con lo que es la producción de vino en nuestra región, enterarse de cómo es todo el sistema productivo, lo que implica, los beneficios que tenemos también en esta zona, la suerte de tener el agua del río Neuquén para irrigar nuestros valles y y poder tener este este clima fantástico que hace que nuestros vinos sean de excelente calidad", desarrolló.