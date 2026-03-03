Base espacial china: exfuncionario de Neuquén desarma el informe de EE.UU y habla de una "campaña geopolítica"

Un ingeniero, que estuvo en el proceso de instalación, refutó el alarmante informe estadounidense sobre el seguimiento de la satelital de misiles por la antena.

El ingeniero Rodolfo Laffitte , exfuncionario del gobierno provincial durante las gestiones de Jorge Sapag , salió al cruce del informe del Congreso de los Estados Unidos titulado “Pulling Latin America into China’s Orbit”, que -como ya ha pasado antes- advierte sobre la supuesta utilización militar de la estación espacial china instalada en Neuquén .

La estación, también llamada (¿o mal llamada?) base china, se ubica en el paraje Quintuco de Bajada del Agrio por la Ruta 40 y volvió a ser parte de una discusión internacional, mucho más en este contexto geopolítico de conflictos bélicos.

El documento estadounidense señala que China fortaleció en América Latina una red de infraestructura espacial con potencial uso civil y militar, e incluye a Neuquén como uno de sus nodos estratégicos .

BASE ESPACIAL CHINA- BAJADA DEL AGRIO-3.jpg El informe del Congreso de los Estados Unidos advierte el uiso militar de la antena, pero un exfuincijnario de Neuquén dio argumentos de que esa teoría no tiene sustento.

Laffitte fue secretario de Gestión Pública de la Provincia del Neuquén durante la segunda gestión de Sapag y participó del proceso institucional que acompañó la radicación del proyecto en territorio provincial.

Base China en Neuquén: qué dice el informe de EE.UU.

Ha sido una de las voces autorizadas a hablar del proyecto, porque es quien hizo el contacto con la CTLC (China Satellite Launch and Tracking Control General, como la NASA china). Laffite se retiró de la función pública en octubre de 2018.

El ingeniero defendió la legalidad del acuerdo firmado en 2014 -cuando la Nación estaba bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner- y cuestionó el enfoque del Congreso estadounidense, al que atribuyó una lectura de carrera militar y espacial entre Washington y Beijing.

El informe del Comité Selecto del Congreso de los Estados Unidos dice que China desplegó en la región estaciones terrestres y telescopios que podrían utilizarse para recopilar inteligencia y fortalecer capacidades militares.

En el caso argentino, menciona tres puntos: la estación de espacio lejano en Neuquén; el Observatorio Astronómico Félix Aguilar en San Juan. y la estación terrena de Río Gallegos, en Santa Cruz.

Según el documento, la antena de 35 metros de Neuquén tendría capacidad para captar señales de satélites extranjeros y transferir datos a la red del Ejército Popular chino.

Además, advierte que el acuerdo firmado en 2016 estableció fines civiles, pero - según la interpretación estadounidense- no habría mecanismos suficientes de supervisión local.

Según Laffite, la antena fue diseñada para misiones de espacio profundo -como la Luna y Marte- y que su velocidad de giro (slew rate) es demasiado lenta para rastrear objetivos de órbita baja o misiles en trayectoria rápida.

El presidente del Comité Selecto, John Moolenaar, afirmó que las operaciones espaciales chinas en América Latina son motivo de “grave preocupación” y pidió a los aliados de Washington revisar la cooperación tecnológica con países que alberguen infraestructura vinculada a Beijing. Incluso el informe recomienda que la NASA revise posibles implicancias de la Enmienda Wolf, que limita la cooperación bilateral con China.

La respuesta técnica de Laffitte: cómo se mueve la antena

Frente a ese planteo, Laffitte difundió un documento técnico en el que refutó punto por punto la hipótesis de uso militar.

Sostuvo que la antena fue diseñada para misiones de espacio profundo -como la Luna y Marte- y que su velocidad de giro (slew rate) es demasiado lenta para rastrear objetivos de órbita baja o misiles en trayectoria rápida.

.

Rodolfo Laffite El ingeniero Rodolfo Laffite, exfuncinoario provincial que estuvo en todo el proceso de gestión e instalación de la estación espacial China en Las Lajas. FOTO ARCHIVO.

“La física y la ingeniería de la instalación hacen inviable su utilización para operaciones tácticas militares”, argumentó.

También recordó que la estación funciona bajo convenios oficiales con participación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que dispone del 10% del tiempo operativo para proyectos científicos argentinos. Precisamente este punto siempre fue polémico, ya que no se conoce una difusión amplia sobre el uso argentino de esa antena.

En relación a las críticas sobre “opacidad”, mencionó auditorías realizadas en 2024 que -según afirmó- no detectaron presencia militar ni irregularidades operativas.

El contexto político: guerra tecnológica y alineamientos

La discusión ocurre en una actualidad global de confrontación entre Estados Unidos y China, donde el espacio también se convirtió, desde hace años, en una carrera de conquista.

En América Latina, Washington observa con preocupación la expansión de infraestructura china vinculada a energía, telecomunicaciones y tecnología satelital. El informe del Congreso se publicó en un contexto de endurecimiento del discurso estadounidense frente a Beijing y de pedidos explícitos para frenar su influencia en el hemisferio occidental.

En Argentina, además, el tema adquiere un matiz político particular. El gobierno nacional encabezado por Javier Milei adoptó una posición internacional alineada con Estados Unidos e Israel, y revisó acuerdos estratégicos con China. En ese marco, la estación neuquina vuelve periódicamente al debate.

Autocrítica y soberanía sobre la difusión pública

Laffitte, sin embargo, también deslizó una crítica interna ya que sostuvo que la provincia de Neuquén mantuvo históricamente un perfil bajo en materia de comunicación pública sobre la estación, lo que facilitó que informes extranjeros instalaran sospechas en la opinión pública.

Para el exsecretario se trata de un debate geopolítico. “Las denuncias de militarización responden a una lógica de competencia estratégica global. La estación opera bajo la ley argentina y neuquina”, concluyó.

Así, otra vez se habla de la antena china en Neuquén. Ya sucedió durante la última etapa del gobierno de Mauricio Macri, cuando se inauguró la estación en Bajada del Agrio.