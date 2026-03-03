El hecho ocurrió el sábado pasado, durante el horario de visita en el penal U21 de la comarca.

Otro intento de ingreso de droga en un penal de Cutral Co

Una mujer terminó imputada luego de acudir en lo que parecía una inocente visita a un interno en la Unidad de Detención 21 (U21) de Cutral Co . Pretendía dejarle droga y fue descubierta por la Policía.

Según confirmaron desde la Policía, el nuevo intento de dejar droga a un interno tuvo lugar el pasado sábado 28 de febrero en horas de la tarde. El hallazgo se produjo durante el control de requisa que se realiza a cada visitante que acude a las unidades.

En este caso particular, no se trató -como en numerosos casos previos- de una persona que acudió con alimentos o elementos de higiene para dejarle al interno, sino que esta visitante no llevaba objetos . No obstante esto, los efectivos de la unidad procedieron a practicarle un palpado de rutina a la mujer.

droga u21 (1)

Fue en esas circunstancias que la agente encargada de tal procedimiento constató la presencia de un envoltorio oculto entre las prendas de la visitante, conteniendo una sustancia blanquecina.

De manera inmediata, se dio intervención a los uniformados del Departamento Antinarcóticos Cutral Co, que efectuaron el análisis orientativo correspondiente, arrojando resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un pesaje superior a los 3 gramos. La sustancia ilegal fue secuestrada bajo cadena de custodia según marca el protocolo de actuación para la situación.

Finalizado el procedimiento, se realizaron las actuaciones administrativas y judiciales de rigor, con intervención de la Fiscalía Única de Cutral Co, notificándose a la involucrada de su imputación penal a una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

La creativa forma con que intentaban ingresar droga a una cárcel

Como ejemplo de esta situación, días atrás un procedimiento realizado por personal de la Policía de Neuquén permitió detectar e incautar cocaína que intentaban ingresar a la Unidad de Detención 22° de Cutral Co.

El hecho ocurrió el lunes pasado, cuando efectivos del establecimiento carcelario realizaron controles de rutina sobre elementos entregados para un interno. Durante la inspección, los uniformados advirtieron una anomalía en el interior de un desodorante a bolilla.

Al revisar el objeto, encontraron un envoltorio que contenía una sustancia sólida sospechosa. Ante esta situación, se dio intervención al personal de la División Antinarcóticos de Cutral Co, que se presentó en el lugar y llevó adelante las diligencias correspondientes.

cocaina La fiscalía neuquina busca una contundente condena para el narco que manejaba la venta de cocaína y marihuana.

Según se informó oficialmente, tras efectuar el test orientativo, el resultado fue positivo para clorhidrato de cocaína. El peso de la sustancia secuestrada fue de aproximadamente 5,8 gramos.

Como consecuencia del procedimiento, se labraron las actuaciones de rigor y se notificó a la persona involucrada sobre la imputación penal correspondiente. De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente, quedó en libertad supeditada a la causa.

Desde la fuerza indicaron que el accionar preventivo del personal permitió impedir el ingreso de estupefacientes al ámbito de detención y reforzar los controles internos en la unidad carcelaria.

También se ha incautado droga dentro de potes de yogur, trozos de pan, calzado, entre otros objetos.