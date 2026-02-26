Terror: una balacera interrumpió el entrenamiento de un equipo de fútbol infantil

Ocurrió en Cutral Co. Afortunadamente, no hubo niños ni familiares heridos. La Policía investiga el hecho.

Las balaceras en Cutral Co siguen sembrando terror entre los vecinos y, esta vez, fue un equipo de fútbol infantil el que quedó en medio de la violenta escena. Un hombre cruzó la cancha donde entrenaban a los tiros corriendo a otro y los niños debieron correr a ocultarse. Los detalles.

Según consignó La Voz del Neuquén, el episodio de violencia tuvo lugar en una cancha del barrio Peñi Trapún este último miércoles por la tarde cuando los chicos que integraban un equipo de fútbol infantil entrenaban en ese lugar.

Todo inició alrededor de las 19 en inmediaciones de calles Mitre y Santa Teresita , donde se ubica la cancha que se suele utilizar para disputar los torneos de fútbol infantil que organiza la comuna.

Siguiendo los relatos de adultos que se encontraban en el lugar, alrededor de esa hora se comenzaron a escuchar disparos de arma de fuego y los niños debieron buscar refugio en los vestuarios del predio junto a sus padres y madres. Aseguran que vieron a dos adultos que protagonizaron la balacera.

mitre y sta teresita cco

Uno de los papás, que acompañaba a su hijo al momento del violento suceso, explicó: "Estaban jugando los nenes y se escucharon dos tiros y después se escucharon dos más. El que venía disparando saltó el cerco perimetral y se mandó adentro de la cancha y el otro le volvió a tirar dos tiros que dieron en un auto que estaba estacionado afuera, en el parabrisas".

“Menos mal que le pegó al auto, porque si pasa la bala por ahí, le pega a uno de los chicos que estaban entrenando ahí. La cancha estaba llena", señaló.

Además, indicaron que quien era blanco de la agresión armada recibió un disparo de arma de fuego. "Se corrió toda la cancha con el tiro", aseguró un testigo. No obstante, la existencia de un baleado, por el momento, no fue confirmada oficialmente por Policía, ya que no habría denuncia del hecho.

El terror de siempre

A los pocos minutos, efectivos de la Dirección de Seguridad Interior Cutral Co se hicieron presentes y comenzaron a trabajar, tomando declaraciones y buscando vainas servidas. Personal de Criminalística marcó la ubicación de los plomos hallados. Durante las tareas, se mantuvo cortado el tránsito en las inmediaciones.

Afortunadamente, no se registraron heridos ajenos al conflicto.

Cutral Co es lamentablemente escenario frecuente de este tipo de hechos y varias personas han resultado heridas y hasta han fallecido producto del impacto de las famosas "balas perdidas".

balacera cutral co

En marzo de 2025, una mujer resultó herida y debió ser trasladada al hospital de Cutral Co luego de quedar en medio de un feroz enfrentamiento armado entre bandas.

La balacera se dio en el barrio Progreso, en inmediaciones de calles Independencia y Neuquén, en horas de la noche. De acuerdo al relato de los vecinos del sector, los protagonistas fueron dos bandas antagónicas, que se agredieron mutuamente por varios minutos. Los testigos reportaron al menos haber oído unas 50 detonaciones. "Fue terrible, duró un rato", aseguraron.

La preocupación de los vecinos los instó a llamar a la Policía, pero como era de esperarse, para cuando llegó un patrullero, las detonaciones mágicamente cesaron. Testigos vieron a los efectivos vigilar la zona unos minutos y luego retirarse. Pero la violencia no terminó allí.

"Cerca de las 23:30 se re cagaron a tiros de nuevo. Ahí le pegaron a la mujer, después vino la ambulancia y se la llevó", contaron testigos citados por el portal La Voz del Neuquén.