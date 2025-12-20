Otra noche de violencia en Cutral Co: tiros y persecución

La Policía intervino a raíz del llamado de vecinos y logró dar con dos sospechosos. La persecución se extendió por varios barrios.

La violencia en la comarca petrolera una vez más generó preocupación entre los vecinos. La presencia de dos sospechosos alertó a un barrio de Cutral Co y una peligrosa persecución terminó con dos demorados.

Según consignó el portal La Voz del Neuquén, todo comenzó este sábado alrededor de las 3, luego de que vecinos alertaran a la Policía por la presencia de personas presuntamente armadas. Indicaron que se trataba de al menos dos personas que se movilizaban en una camioneta Volkswagen Amarok color blanca con cúpula, y mostraban un arma de fuego.

Los efectivos dispusieron un patrullaje preventivo por el lugar indicado y, en cuestión de minutos, dieron con el vehículo descripto, en el que iban dos hombres. Al ser localizados por los efectivos, los sujetos hicieron caso omiso a la orden de detenerse para ser identificados; en cambio, el conductor pisó el acelerador y huyeron a toda velocidad.

Esto dio inicio a una peligrosa persecución por la ciudad, que atravesó los barrios Peñi Trapún y Brentana. La Policía dio aviso a otras unidades de calle para colaborar con el procedimiento. Afortunadamente, se trató de un hecho que se dio en un horario no muy transitado, lo que redujo la peligrosidad para terceros.

Finalmente, al arribar la persecución al barrio Progreso, el personal policial comenzó a efectuar disparos de escopeta dirigidos a los neumáticos de la camioneta, dado que el conductor no daba el brazo a torcer. El portal de la comarca indicó que incluso tras tener los neumáticos reventados, el sospechoso intentó continuar la huida "en llanta" durante algunos metros, hasta que el vehículo se le salió de control y casi choca contra una vivienda. Entonces, los efectivos lograron aprehender a los dos ocupantes, quienes quedaron demorados.

En las próximas horas se esperaba una requisa a la camioneta, que quedó secuestrada, para intentar dar con el arma vista por los vecinos.

Temeraria persecución cruzó todo Neuquén

Días atrás, una persecución policial que se extendió por varios sectores de la capital neuquina culminó en inmediaciones del tercer puente, en el barrio Salud Pública, donde efectivos lograron interceptar una motocicleta que tenía pedido de secuestro. La secuencia incluyó el despliegue de móviles, camionetas y motos policiales.

La persecución comenzó pasadas las 18 del martes 9, en la intersección de Avenida del Trabajador y calle Valdivia, cuando personal policial observó a dos hombres a bordo de una moto blanca que circulaba sin chapa patente. La actitud esquiva de los ocupantes motivó a los uniformados a intentar identificarlos, pero el conductor aceleró y escapó.

"Es por eso que el personal le intenta interceptarlo para poder identificarlo y, al ver que anda sin patente, presume el personal que puede tratarse de malhechores. Los sujetos al ver la presencia policial emprenden la huida", relató el comisario inspector Néstor Catalán a LM Neuquén.

Durante varios minutos, móviles policiales, motocicletas y una camioneta de apoyo siguieron el rastro del vehículo en fuga, que tomó distintas calles hacia el norte de la ciudad y luego se dirigió rumbo al tercer puente.

"En una maniobra que realizan se caen de la moto, pero no revisten lesión alguna. Dejan la moto y emprenden la huida corriendo mientras el personal pide colaboración y se suman más motoristas de la División Motorizada. Finalmente, logran aprenderlo ahí sobre las bardas", confirmó Catalán.

Se trataba de jóvenes de 28 y 33 años. Este último, que iba de acompañante, al ser chequeado por el sistema de COP se corroboró que tenía un pedido de captura.

También se verificó que el vehículo de marca Keeway de 150 cc había sido sustraído el 6 de diciembre, de acuerdo a una denuncia radicada en Comisaría Primera.