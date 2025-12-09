Temeraria persecución policial empezó en el oeste y terminó en el tercer puente

Dos jóvenes que circulaban en una moto sin patente fueron perseguidos por la Policía. El rodado tenía pedido de secuestro.

Una persecución policial que se extendió por varios sectores de la capital neuquina culminó en inmediaciones del tercer puente , en el barrio Salud Pública, donde efectivos lograron interceptar una motocicleta que tenía pedido de secuestro. La secuencia incluyó el despliegue de móviles, camionetas y motos policiales.

La persecución comenzó cuando, en la intersección de avenida El Trabajador y calle Valdivia, cuando personal policial observó a dos hombres a bordo de una moto blanca que circulaba sin chapa patente. La actitud esquiva de los ocupantes motivó a los uniformados a intentar identificarlos, pero el conductor aceleró y escapó.

Durante varios minutos, móviles policiales, motocicletas y una camioneta de apoyo siguieron el rastro del vehículo en fuga, que tomó distintas calles hacia el norte de la ciudad y luego se dirigió rumbo al tercer puente. Allí, en el sector del barrio Salud Pública, los efectivos lograron cerrar el paso y detener la marcha de los sospechosos.

persecucion moto robada (1)

Los dos ocupantes fueron reducidos en el lugar y trasladados para su identificación formal. En tanto, la motocicleta quedó secuestrada y fue puesta a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

Según detalló la Policía, al cotejar el dominio del rodado —que estaba adulterado y sin placa visible— se constató que sobre la motocicleta pesaba un pedido de secuestro por hurto. Desde ese momento se activó el protocolo para la intercepción vehicular.

Noticia en desarrollo.