Quiso sacarse una selfie, resbaló y cayó a un acantilado: se salvó de milagro

El turista intentaba retratarse en una montaña de Guang’an, China, cuando sufrió el accidente. “Los dioses de la montaña me bendijeron”, dijo.

El hombre se subióe a una roca para tomarse una selfie pero cayó abruptamente al perder el equilibrio.

Un turista que intentaba tomarse una selfie en una montaña de China casi sufre un trágico accidente al resbalar en una piedra y caer unos 40 metros por un acantilado. “Tengo mucha suerte”, dijo el hombre, luego de salvarse de milagro.

El momento en que el sujeto cayó desde la roca fue difundido por el periódico británico The Sun en su sitio web. Allí se ve cómo el hombre se sube a una roca de la montaña Huaying, en Guang'an , para sacarse una foto y luego cae abruptamente al perder el equilibrio , mientras configuraba su teléfono celular con una de sus manos.

Al menos una decena de personas se encontraban junto a él, agarrados firmemente de las piedras para no caerse. Todos se mostraron sorprendidos cuando la roca se desmoronó bajo los pies de este turista y promovió su rápido descenso hacia la arboleda que se encontraba debajo.

La frondosa vegetación, precisamente, fue su salvación, porque amortiguó la caída, al igual que la mochila que el hombre llevaba en su espalda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheSun/status/1998088596197085195&partner=&hide_thread=false Terrifying moment tourist falls off cliff while taking selfie pic.twitter.com/G7xpScGCli — The Sun (@TheSun) December 8, 2025

Según medios locales, se trata de una zona llamada “Montaña de la Espada”, a la que describieron como un lugar con “barrancos insondables” y una “superficie de las rocoas cubiertas por una capa de musgo resbaladizo debido a la humedad”.

“Los dioses de la montaña me bendijeron”, dijo el turista

Tras encontrarse milagrosamente a salvo después de padecer un accidente que tranquilamente pudo haberle costado la vida, el turista se volcó a sus redes sociales para contar sus sensaciones.

“Los dioses de la montaña me bendijeron. Tengo mucha suerte. Me caí de un acantilado de 40 metros de altura y rodé por la pendiente casi 15 metros”, comentó en declaraciones publicadas en WeChat, una aplicación muy popular en el gigante asiático.

Y agregó: “Cuando las rocas se derrumbaron, pensé que iba a morir. ¡Qué bien se siente estar vivo! ¡Así viviré bien!”.

Los exámenes médicos que le realizaron arrojaron que solo presentaba múltiples contusiones y abrasiones de tejidos blandos, y que no presentaba lesiones en los huesos ni en los órganos vitales, de acuerdo con información de medios chinos.

Una zona supuestamente prohibida para escalar

Según un portavoz del parque Blade Rock donde ocurrió el incidente, que fue citado por The Sun, en el lugar “no habían recibido ningún informe de que algún visitante se hubiera caído del acantilado dentro del área escénica”.

Dijeron, en ese sentido, que el lugar “sólo puede verse desde lejos y no está permitido escalar”.

El portavoz también sugirió a los turistas que respeten las normas del sitio mientras practican senderismo y que no accedan a lugares cerrados o peligrosos.

Accidentes como este, con finales trágicos, son frecuentes en distintos picos del mundo. Por caso, el mes pasado, una mujer murió tras caer de un precipicio de más de 30 metros de altura y terminó en el río Ourthe de Luxemburgo, Bélgica.

La víctima fue la influencer Zoe Snoeks, de 33 años, quien estaba acompañada por su esposo cuando se presentó la tragedia. Su cuerpo fue rescatado horas después y su esposo, al revisar su teléfono, comprobó que la última selfie que ella se había tomado había sido al borde de la montaña.