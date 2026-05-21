Alarma en el CPEM 54: investigan a un profesor por presunto acoso telefónico a una alumna y a una colega

El Consejo Provincial de Educación intervino rápidamente y ya pidió la separación del cargo del docente acusado, al menos mientras dure la investigación.

La comunidad educativa del CPEM N° 54 se encuentra conmocionada tras conocerse una grave denuncia que involucra a un docente de la institución. Un profesor está siendo investigado luego de que se presentaran al menos dos denuncias en su contra por conductas que vulneran la integridad de una estudiante y de una compañera de trabajo.

El detonante principal fue el relato de una alumna, cuyos padres lograron confirmar la identidad del docente tras un descuido de este durante una llamada nocturna.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades provinciales activaron de manera urgente los protocolos de resguardo previstos por la normativa vigente. Como primera medida de protección para la comunidad escolar, se solicitó la separación inmediata del docente de su cargo mientras se sustancia la investigación penal y administrativa correspondiente.

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Así lo confirmó a LM Neuquén el director provincial de Educación Secundaria, Christian Alfredo Widmann, quien además aclaró que el Consejo Provincial de Educación (CPE) solo investiga de manera administrativa para constatar los hechos; por otra vía corre la investigación judicial luego de la denuncia en la Policía.

La situación comenzó a salir a la luz a partir de la desesperada situación que vivía una de las estudiantes del establecimiento. Según pudo reconstruir este medio, la joven venía siendo blanco de reiterados llamados telefónicos en horarios nocturnos, una situación que le generaba una profunda angustia y desasosiego.

Durante una de esas llamadas, los padres de la menor se percataron de lo que estaba sucediendo, intervinieron y confirmaron que el llamado provenía de uno de los profesores de su hija en el CPEM 54.

Sin dudarlo, la familia se dirigió inmediatamente a la comisaría para radicar la denuncia formal en el fuero penal. Sin embargo, este no sería el único caso. De acuerdo con lo ratificado por la Supervisión escolar, existiría una segunda denuncia de tenor similar realizada por una profesora del mismo colegio, quien habría manifestado haber sido víctima de una situación de acoso de similares características por parte del mismo implicado.

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La intervención oficial: investigación sumaria y separación del cargo

Widmann brindó precisiones sobre cómo se están manejando las actuaciones desde la cartera educativa. El funcionario explicó que el martes pasado la dirección de nivel recibió formalmente la presentación de las familias aduciendo graves irregularidades con el docente, aunque para ese momento el supervisor del distrito ya había iniciado las primeras actuaciones.

"Esa situación se comprobó que tenía una gravedad suficiente para comenzar acciones legales y administrativas, una investigación. Ahora hemos pedido la instrucción de un sumario administrativo para averiguar a fondo", señaló Widmann.

El funcionario aclaró de manera enfática cuál es el rol del CPE en este tipo de instancias, remarcando los límites de su competencia como órgano administrativo:

"Nosotros emitimos un comunicado y, hasta el día de hoy, lo que se va a iniciar es una investigación sumarial. Esto no es una sanción en sí misma, sino una investigación; es lo único que puede hacer el CPE, que es un órgano administrativo. Si se configuran delitos, se instruye y se tramita la denuncia en el fuero penal, algo que corre por carriles independientes, pero sabemos que las familias ya han hecho las denuncias en sede policial".

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El funcionario confirmó que las denuncias formales que dispararon el expediente administrativo son al menos dos: la de la alumna y la de una profesora. "Para nosotros es una investigación profunda. Hay que ver si amerita sanción, pero todas las denuncias son graves y las tomamos con absoluta seriedad", sostuvo, y detalló que estos procedimientos tienen una duración máxima de un año.

Respecto a la situación actual del docente investigado, el director remarcó que las medidas de resguardo ya fueron tomadas. "Nosotros pedimos que la persona que es objeto de investigación esté separada del cargo, pero la decisión final la toma el cuerpo colegiado. No obstante, nosotros ya lo apartamos para evitar situaciones mayores. La separación en todos los casos donde hay denuncias de este tenor corresponde para la protección de todas las partes. Queremos aclarar que mientras hay una investigación no hay condena ni sentencia; investigamos si es verdad o no. La separación preventiva no es una condena, es una medida de protección", argumentó.

SFP CPEM 54 barrio San Lorenzo (1) Sebastián Fariña Petersen

Escuelas heridas: el impacto en la comunidad

Más allá del procedimiento administrativo y legal, el impacto psicológico e institucional dentro del CPEM 54 es alarmante. Los relatos de las víctimas y sus entornos refieren un profundo estado de angustia, desasosiego y la dolorosa sensación de sentirse defraudados. "Ese que era tu profesor, en quien debías confiar, hace estas cosas", es el sentimiento que impera entre los pasillos del colegio.

Widmann reflexionó sobre las profundas secuelas que estos episodios dejan en las instituciones educativas: "Las escuelas quedan muy heridas con esto. La relación con la comunidad no se recupera fácilmente".

Cabe recordar que el CPEM 54 ya había sido noticia hace unos pocos años por otro episodios de violencia, como el caso en que un familiar de un estudiante agredió físicamente a la directora del establecimiento.

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En paralelo a las declaraciones, la supervisión de Nivel Medio del Distrito Escolar VIII y la dirección provincial de Educación Secundaria emitieron un comunicado de prensa conjunto para informar a la comunidad sobre las acciones adoptadas.

En ese comunicado aclararon además que "en el marco de la Ley Provincial 2302 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y con el objetivo primordial de resguardar la integridad psicofísica y la seguridad de las y los estudiantes, se han dispuesto medidas de máxima urgencia".

Entre esas medidas destacaron que se tomaron los resguardos pertinentes para las poblaciones escolares, se dio curso a una investigación administrativa interna, la cual ya está en proceso, y que se mantendrán los mecanismos de asistencia y protección para brindar el apoyo necesario a los y las estudiantes y familias afectadas, asegurando un entorno de escucha y resguardo.

Finalmente, informaron a la comunidad que ante cualquier consulta se pueden acercar a la supervisión de Nivel Medio ubicada en la calle Concordia 3500 del Barrio Unión de Mayo.