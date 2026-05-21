La plataforma Taxi Go, impulsada por la Municipalidad de Neuquén, busca integrar a los 404 remises de la ciudad para ampliar la oferta digital. Quiénes la usan.

El 70% de los taxistas de Neuquén usa Taxi Go y ahora se suman los remises

Tras el debate que despertó la reglamentación de plataformas de transporte como Uber, Didi o Cabify en Neuquén capital , los taxistas de la ciudad trabajan con un sistema híbrido que combina los tradicionales pedidos por teléfono, las paradas urbanas y una aplicación neuquina . Taxi Go fue lanzada por la Municipalidad hace un año, y ya es utilizada por el 70% de los choferes de taxi.

Según información provista por la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad de Neuquén, "el sistema presenta una incorporación progresiva de conductores al entorno digital". Las estadísticas reflejan que los 749 taxistas habilitados en la ciudad están integrados a la plataforma Taxi Go. De ese total, 521 "ya operan plenamente a través de la aplicación oficial, lo que representa una tasa de adopción del 69,6%".

Desde el gobierno local recordaron que la plataforma digital coexiste con el sistema tradicional que asigna los viajes mediante las bases, e incluso los típicos llamados telefónicos. Además, la aprobación de una ordenanza regulatoria formalizó el uso de plataformas de viajes de conductores privados, como Uber, Didi o Cabify.

En la actualidad, los taxis conviven con los choferes de distintas aplicaciones y un sistema más robusto de transporte público a través de COLE, que incorporó este año 36 unidades 0 kilómetro y sumó alternativas eléctricas.

espinosa taxi go

Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte, confirmó que en un futuro cercano también se integrarán remises a Taxi Go. En total, se espera que 404 remiseros también acepten viajes a través de esta aplicación.

Lo que se busca, según el funcionario es "ampliar significativamente la oferta disponible dentro de la plataforma, incrementando la capacidad operativa del sistema y favoreciendo un proceso gradual de consolidación del despacho digital integrado para el transporte individual de pasajeros en la ciudad".

¿Qué eligen los usuarios?

En un contexto de debate y tensión por la incorporación de plataformas de transporte que eran consideradas por los taxistas como una competencia desleal, la ciudad de Neuquén mantuvo fijo el número de licencias de taxis. Desde hace una década, la capital tiene unas 750 habilitaciones vigentes, mientras que la población crece y muchos buscan otras alternativas para transportarse, como el sistema COLE, bicicletas o monopatines eléctricos y también apps como Uber.

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Desde la Muni aclararon que la adopción de la app local es progresiva, pero sostiene un ritmo de utilización."Conforme los datos estadísticos relevados en el Back Office de la plataforma, a la fecha se registran un promedio de 612 viajes diarios gestionados mediante Taxi Go", informaron desde el Municipio.

"El análisis estadístico de los viajes efectuados arroja un tiempo promedio de recorrido de 13 minutos, una distancia media estimada de 5,5 kilómetros por viaje y un costo promedio de $14.300 por traslado", agregaron.

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"Del análisis de utilización surge que la aplicación presenta una mayor intensidad de uso entre conductores que desarrollan su actividad principalmente mediante paradas urbanas y captación de pasajeros en vía pública, mientras que su utilización resulta menor entre aquellos vinculados al sistema tradicional de bases", señalaron.

"En este contexto, la plataforma funciona como una herramienta complementaria para la ampliación de demanda, mejora en la accesibilidad al servicio y optimización de la disponibilidad operativa", sumaron.

Los taxistas neuquinos esperan ansiosos el nuevo aumento. Los taxistas neuquinos esperan ansiosos el nuevo aumento.

Para la Municipalidad, la captación de viajes a través de la app Taxi Go es un aporte a la transición tecnológica del servicio, que se adapta de forma progresiva hacia herramientas digitales de intermediación y asignación de viajes. Por el momento, el caudal de viajes se mantiene bajo, pero permite una adopción cada vez mayor de la tecnología para el servicio de taxis y remises.

"En términos operativos, Taxi Go constituye una herramienta estratégica de modernización tecnológica que permite fortalecer la trazabilidad de los viajes, ampliar los canales de acceso al servicio y consolidar capacidades de gestión y monitoreo en tiempo real", aclararon desde el Ejecutivo.