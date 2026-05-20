Rolando Figueroa, con visto bueno de Nación para el financiamiento de infraestructura y conectividad

El gobenarnador neuquino destacó el apoyo de los ministros Luis Caputo y Diego Santilli. Se trata de dos programas con organismos internacionales.

Figueroa, junto a los ministros de Economía y de Interior, Luis Caputo y Diego Santilli.

El gobernador Rolando Figueroa firmó con los ministros de Economía de la Nación, Luis Caputo ; y de Interior, Diego Santilli , las contragarantías que permitirán a la provincia de Neuquén tomar financiamiento para obras de infraestructura con el Banco Mundial y el BID .

“Seguimos gestionando obras y herramientas con el BID y el Banco Mundial que nos permitan llevar desarrollo a cada rincón de la provincia. Estos acuerdos significan más conectividad, infraestructura y oportunidades para miles de familias neuquinas”, señaló Figueroa, a través de su cuenta en la red social X.

“Agradezco a los ministros @LuisCaputoAR y @diegosantilli por las gestiones. Son dos proyectos muy importantes para la provincia, que hoy ya cuentan con la garantía y contragarantía del Gobierno Nacional para poder llevarlos adelante”, dijo el gobernador.

“En Neuquén defendemos un modelo de crecimiento con planificación que prioriza a la gente y transforma recursos en soluciones concretas para mejorar la calidad de vida”, advirtió.

POSTEO ROLO

Caputo y los detalles del plan

“Muy buena reunión junto a @diegosantilli y el gobernador @Rolo_Figueroa en la que firmamos las contragarantías de los financiamientos del Banco Mundial y del BID”, indicó, por su parte, el ministro de Economía en la misma red social.

“El primer programa permitirá desarrollar infraestructura, conectividad vial y la formalización de barrios populares. Beneficiará directamente a 23.100 hogares y de forma indirecta a más de 2 millones de personas”, dijo Caputo.

“El segundo proyecto mejorará la infraestructura resiliente, permitirá generar empleo en turismo y responder eficazmente ante emergencias. Beneficiará directamente a 290.000 personas e indirectamente a aproximadamente 350.000 habitantes de la provincia”, indicó.