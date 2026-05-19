El drama de una turista que cayó desde un puente de 6 metros: tuvieron que juntar 50 mil dólares para salvarla

La joven de California celebraba su cumpleaños en Cancún cuando sufrió graves fracturas en una excursión. No tenía seguro médico y debió ser operada de urgencia.

El drama de una turista que cayó 6 metros de un puente en México.

Una turista de 29 años oriunda de California sufrió fracturas en la columna y el cuello después de caer desde un puente de madera de seis metros de altura durante una excursión en ATV en Cancún, México .

La mujer, identificada como Nina Bakhshizadeh, debió ser sometida a una cirugía de emergencia mientras su entorno reunía más de 50 mil dólares para cubrir la operación y los gastos médicos , ya que no contaba con seguro de viaje.

La joven maquilladora había viajado junto a su novio y varios amigos y familiares para celebrar su cumpleaños en el destino turístico mexicano. Durante una excursión guiada en vehículos todoterreno por una zona selvática, el ATV en el que viajaba se dio vuelta cuando una de las ruedas quedó atrapada en el cableado lateral de un puente de madera.

“La llanta de su vehículo se enganchó con el cable del puente... y entonces nos volcamos; el vehículo se volcó. Mi novio quedó atrapado en el cable, pero yo caí desde el puente”, relató Bakhshizadeh desde el hospital donde permanecía internada.

Embed - SoCal woman seriously injured in fall while vacationing in Mexico

La caída quedó registrada por la cámara de su propio teléfono celular. Según contó, permaneció consciente durante todo el episodio y sintió inmediatamente que había sufrido lesiones graves.

“Estuve despierta todo el tiempo. ¿Sabes cuando a veces estás durmiendo, caes en tu sueño y te despiertas abruptamente? Fue exactamente así”, dijo. “Cuando caí... fue, a la vez, la caída más larga y la más corta de mi vida”, agregó.

El traslado de la turista: una tabla improvisada y una ambulancia que no llegó

Después del impacto, la mujer quedó inmovilizada y sin poder caminar. De acuerdo con su testimonio, el parque donde se realizaba la excursión no contaba con el equipamiento necesario para atender una emergencia de esa magnitud.

Bakhshizadeh aseguró que fue trasladada durante casi 30 minutos sobre una tabla improvisada mientras esperaban una ambulancia que nunca llegó. Finalmente, la llevaron al hospital en la caja trasera de una camioneta.

Al llegar al centro médico, los estudios confirmaron múltiples fracturas en la espalda y el cuello. La cirugía de emergencia recién pudo realizarse 28 horas después del accidente.

“Les pedí a todos los dioses que conocía que me dieran otra oportunidad. Podía sentir el dolor, así que supe de inmediato que algo estaba mal”, expresó.

La intervención permitió estabilizar parte de las lesiones en la columna y evitar daños irreversibles en la movilidad. “Tengo muchísima suerte de poder volver a caminar -con suerte, muy pronto- porque... estuve a punto de quedar paralizada”, afirmó.

La deuda que asumieron sus amigos para pagar la cirugía

Según explicó la turista, que no tenía seguro médico ni cobertura de viaje al momento del accidente, la póliza local del parque tampoco cubría la operación de urgencia ni la internación prolongada.

Ante esa situación, familiares y amigos tuvieron que comenzar a reunir dinero de manera inmediata para que pudiera ser operada. De hecho, varios de ellos agotaron el límite de sus tarjetas de crédito y otros le prestaron dinero en efectivo para cubrir los más de 50 mil dólares que necesitaba para afrontar la cirugía y la hospitalización.

maquilladora puente mexico La turista accidentaba viajó a México junto a su novio y amigos para festejar su cumpleaños.

En paralelo, crearon una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe para cubrir los costos de fisioterapia, medicamentos, controles posteriores y el regreso a Estados Unidos.

“Fue la experiencia más dolorosa y aterradora de mi vida, pero afortunadamente los médicos lograron salvar mi espalda baja y ahora puedo mover las piernas”, sostuvo.

Bakhshizadeh permanecía internada en Cancún mientras continuaba con el proceso de recuperación. Tenía fracturas sin tratar en el cuello y no podía caminar con normalidad ni regresar a trabajar.