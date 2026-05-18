Confirmaron una variante de ébola sin vacuna en África y hay 90 muertos: cómo se transmite

La OMS desplegó equipos médicos después de la aparición de cientos de casos sospechosos en pocos días, y declararon alerta por el nuevo brote.

El nuevo brote de ébola en el Congo ya dejó decenas de muertes y cientos de casos sospechosos. Foto: Prensa Latina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y autoridades sanitarias africanas confirmaron un nuevo brote de ébola en el noreste de la República Democrática del Congo. Hasta el 17 de mayo, las autoridades registraban 336 casos sospechosos y al menos 91 muertes asociadas al brote. Confirmaron que se trata de una variante sin vacuna.

Los primeros casos aparecieron a comienzos de mayo en la provincia de Ituri, ubicada a más de 1.000 kilómetros de Kinshasa. Hospitales locales comenzaron a recibir pacientes con fiebre alta, vómitos y cuadros hemorrágicos compatibles con el virus.

La situación genera especial preocupación porque los expertos detectaron indicios de que la cepa involucrada sería Bundibugyo, una variante mucho menos estudiada que el tipo Zaire y para la cual todavía no existen vacunas aprobadas.

Equipos médicos internacionales ya trabajan en la zona afectada mientras organismos sanitarios intentan contener posibles contagios hacia Uganda y Sudán del Sur.

La variante del virus preocupa a los especialistas

El brote actual no estaría vinculado con la cepa Zaire, la más conocida dentro del virus del ébola. Los análisis preliminares apuntan a la variante Bundibugyo, detectada anteriormente solo en dos episodios: Uganda en 2007 y Congo en 2012.

La infectóloga Céline Gounder explicó a CBS News que no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados para esta variante.

Ébola. África Especialistas detectaron indicios de que el brote de ébola estaría vinculado con la variante Bundibugyo, una cepa sin vacuna aprobada.

Además, recordó que la tasa histórica de mortalidad de Bundibugyo ronda entre el 36% y el 40%. Aunque ese porcentaje resulta menor al de la cepa Zaire, continúa siendo extremadamente alto para una enfermedad infecciosa.

La OMS confirmó que existen dosis desarrolladas para otros tipos de ébola, aunque no para esta variante puntual. El problema se agrava por dificultades logísticas, recortes internacionales de financiación sanitaria y limitaciones para desplegar campañas rápidas de vacunación.

Algunos especialistas también remarcan que el noreste del Congo presenta condiciones complejas para responder a una emergencia de este tipo debido a la movilidad constante de población y a las dificultades de infraestructura sanitaria.

Cuáles son los síntomas y cómo se transmite el ébola

El virus del ébola provoca una enfermedad infecciosa grave que suele comenzar de manera repentina.

Los síntomas más frecuentes:

fiebre alta.

dolor muscular.

debilidad intensa.

dolor de cabeza.

molestias en la garganta.

Con el avance del cuadro pueden aparecer:

vómitos.

diarrea.

erupciones cutáneas.

hemorragias internas o externas.

la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia fallas multiorgánicas y cuadros críticos.

El contagio ocurre únicamente mediante contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas que presentan síntomas. Sangre, saliva, sudor, vómitos, orina y semen aparecen entre los principales vehículos de transmisión.

Ébola. África.

También existe riesgo a través de ropa, sábanas u objetos contaminados con esos fluidos. Sin embargo, organismos sanitarios remarcan que no existe evidencia de transmisión aérea.

El período de incubación puede durar entre dos y 21 días. Según MedlinePlus, una persona que no desarrolla síntomas después de ese plazo no desarrollará la enfermedad.

El temor a una expansión regional

La República Democrática del Congo enfrentó 17 brotes de ébola desde 1976. Esa experiencia permitió desarrollar equipos especializados, protocolos sanitarios y estructuras de respuesta rápida.

Sin embargo, los organismos internacionales advierten que la situación actual presenta dificultades adicionales por la falta de recursos y la complejidad territorial de la región afectada.

La CDC de África convocó reuniones urgentes con representantes sanitarios de Congo, Uganda y Sudán del Sur para coordinar controles epidemiológicos, rastreo de contactos y entierros seguros.