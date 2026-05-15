Quién es la actriz que desató la crisis entre los Macron: el libro que sacude a Francia y habla de "traición"

A un año del golpe de Brigitte a Emmanuel Macron en un avión oficial, un periodista de Paris Match revela la supuesta verdad. El Elíseo lo niega.

Un mensaje de texto y un cachetazo viral: revelan el motivo detrás de la furia de Brigitte con Macron

Hace casi un año, las cámaras de la agencia Associated Press captaron una escena que recorrió el mundo en cuestión de horas: Brigitte Macron golpeando el rostro de su marido, el presidente de Francia , Emmanuel Macron , justo antes de descender del avión presidencial en Hanói, Vietnam . Ahora, un nuevo libro reabre el episodio y ofrece una explicación que sacudió esta semana a la prensa francesa.

La obra se titula Un couple presque parfait ("Una pareja casi perfecta") y fue escrita por Florian Tardif , periodista de Paris Match. En declaraciones a la radio RTL, Tardif sostuvo que la escena no fue una broma ni un gesto de complicidad, como defendió en su momento el Palacio del Elíseo, sino la reacción de Brigitte tras descubrir en el teléfono del presidente un mensaje de la actriz franco-iraní Golshifteh Farahani .

Según el autor, Macron habría mantenido durante varios meses una "relación platónica" con la actriz a través de mensajes privados, y entre esos intercambios habría uno en el que el mandatario le escribió: "Me pareces muy guapa". Esas conversaciones habrían generado "tensiones en el seno de la pareja" que terminaron explotando en el momento justo en que las cámaras estaban encendidas.

Macron esposa viaje (4)

Una fuente cercana a la pareja presidencial citada en el libro lo resume así: "Un mensaje que nunca debió haber leído". Y agrega que lo que hirió a Brigitte no fue tanto el contenido del mensaje como lo que insinuaba: "Una posibilidad, nada tangible o que pudiera ser realmente denunciado, pero la sola idea… fue suficiente".

Según el mismo relato, en ese momento la primera dama sintió que la borraban de la historia.

Brigitte Macron y el golpe viral: qué dijo el Elíseo y quién es Golshifteh Farahani

Cuando las imágenes se hicieron virales en 2025, la versión oficial fue tajante. El Palacio del Elíseo describió el gesto como un momento de "complicidad" entre la pareja, y el propio Macron declaró: "Estaba bromeando con mi esposa, como lo hacemos frecuentemente". Un año después, esa explicación ya no convence a nadie.

Macron recibió una cachetada por parte de su esposa.mp4

El entorno de Brigitte Macron también salió a desmentir las revelaciones del libro. Según fuentes cercanas a la primera dama recogidas por Le Parisien, ella "nunca mira en el teléfono de su esposo" y rechazan que la actriz tuviera algo que ver con el gesto.

La propia Golshifteh Farahani también negó las versiones. La actriz calificó las afirmaciones del autor como rumores e inventos de personas "con falta de amor que necesitan crear romances como este para llenar ese vacío". Farahani aclaró además que ha pasado largos períodos en Vancouver y en el Amazonas, lejos de París y de cualquier supuesta cercanía con el presidente.

Golshifteh Farahani novia Macron

Farahani es una actriz y cantante de 42 años, nacida en Teherán, que se exilió de Irán en 2008 y construyó en París una carrera internacional consolidada. Participó en producciones como Extraction, Piratas del Caribe: La venganza de Salazar y Mentiras del Estado, donde compartió pantalla con Leonardo DiCaprio y Russell Crowe. Es considerada además un símbolo del activismo por los derechos de las mujeres iraníes.

El libro de Tardif no aporta pruebas definitivas ni testimonios directos de los protagonistas. Pero logró lo que las desmentidas oficiales no pudieron: volver a instalar la escena de Hanói en el centro del debate político y mediático francés, a casi un año de aquel gesto que el matrimonio presidencial nunca terminó de explicar del todo.

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FUENTE: Con información de Infobae y AFP