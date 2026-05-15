Gaido firmó un convenio para sumar semáforos con inteligencia artificial: dónde estarán ubicados

Los semáforos inteligentes se instalarán en 338 esquinas para mejorar la onda verde y reducir los tiempos de viaje.

Neuquén se consolida como la primera ciudad del país en transformar la totalidad de su sistema vial mediante el uso de tecnología de punta. El intendente Mariano Gaido encabezó la firma del contrato que permitirá modernizar las 338 esquinas con semáforos de la capital neuquina a través de inteligencia artificial, una medida que busca optimizar los tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y posicionar a la ciudad como un modelo de modernidad.

“Neuquén Capital se pone a primer nivel tecnológico en la República Argentina, creo que es de las capitales que hoy es un ejemplo y esto lo demuestra. Estamos firmando este contrato que permite viabilizar herramientas y darles a los vecinos de la ciudad de Neuquén un elemento esencial en la vida de todos los días, que es mejorar el tiempo que tenemos para ir al trabajo, al colegio o al transitar”, destacó el intendente Mariano Gaido durante el acto oficial.

La iniciativa se fundamenta en el crecimiento exponencial de la ciudad, que lidera los índices de patentamiento de vehículos 0 kilómetro en el país. Ante esta realidad, el municipio apuesta a una solución que ya se utiliza en las grandes capitales del mundo.

“Neuquén necesitaba que los semáforos sean eficientes, que la onda verde y la circulación te lleven a que mejore tus tiempos entre 10, 15 o 20 minutos. Ahora, la firma de este contrato de semáforos inteligentes con inteligencia artificial es realmente disruptivo y es único a nivel país”, reafirmó Gaido.

Cómo sigue el proceso de semaforización

El proceso de implementación, que comenzará este lunes, tendrá un plazo de ejecución de entre 60 y 90 días. La tecnología se aplicará de forma paulatina, iniciando por los corredores con mayor carga vehicular, como la Gran Avenida (ex Ruta 22) y la avenida Doctor Ramón y Leloir, puntos críticos por el flujo de vecinos y personas que ingresan diariamente desde localidades aledañas como Plottier, Centenario y Cipolletti.

gaido semáforos inteligentes

Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, explicó los alcances técnicos de la obra: “Hoy estamos firmando un contrato que prevé la modernización y la actualización de los sistemas informáticos a través de inteligencia artificial de todo nuestro sistema semafórico. Esto es algo por primera vez en una ciudad: todos sus sistemas semafóricos regulados a través de inteligencia artificial con la finalidad de mejorar el sincronismo, la fluidez y por sobre todo mejorar la seguridad vial”.

El sistema se basa en el análisis de datos en tiempo real mediante cámaras y sensores que detectan la demanda vehicular en cada carril. A partir de esta información, la inteligencia artificial regula dinámicamente el ciclo semafórico, ajustando el tiempo de la luz verde según la necesidad del momento.

Además, el proyecto incluye la instalación de cartelería dinámica que informará a los conductores sobre excesos de velocidad o la velocidad recomendada para aprovechar la onda verde.

semaforos inteligentes neuquen calle leloir (3)

La implementación de la semaforización inteligente en la ciudad de Neuquén será un proceso paulatino y no por etapas definidas. Fernando Ferrero, coordinador de implementación de la empresa Tacuar, explicó que el primer paso será lograr conectividad en todos los cruces de la ciudad para poder monitorear en tiempo real el funcionamiento del tránsito desde la terminal de ómnibus.

Durante los próximos 45 a 60 días también se trabajará sobre la zona de Doctor Ramón y Alderete, acompañando las distintas etapas de la obra en la Gran Avenida. A medida que avance la implementación, dijo que los conductores comenzarán a notar cambios en distintas arterias de la ciudad, con una circulación más fluida y una mejor organización del tránsito.

Además, el sistema incorporará cartelería dinámica ubicada tanto en los semáforos como en distintos puntos de las calles. Estos carteles ya no mostrarán velocidades fijas, sino que se adaptarán en tiempo real según el flujo vehicular y el funcionamiento de la onda verde, permitiendo optimizar la circulación de acuerdo con las condiciones del momento.

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El control operativo centralizado funcionará en una sala de monitoreo ubicada en la Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), supervisada por personal municipal de la secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. Desde allí se podrán detectar fallas técnicas de manera automática y realizar ajustes operativos inmediatos para evitar congestiones o situaciones de riesgo.

“Para mí es un día de mucho orgullo y además único, histórico, en lo que respecta a las decisiones que venimos tomando y la transformación en un Estado moderno. Realmente Neuquén Capital se transforma en una ciudad moderna”, concluyó Gaido, vinculando este avance con otras herramientas ya implementadas, como el chatbot municipal “Capi” y el sistema de transporte público de pasajeros.

Con esta inversión, el municipio no solo busca reducir el estrés de conducir en la capital que más crece, sino también disminuir la contaminación ambiental al reducir los tiempos de espera con motor encendido, reafirmando el compromiso de la gestión con el eje estratégico de una ciudad moderna y eficiente.