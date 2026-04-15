Adiós a las largas esperas: Neuquén pondrá semáforos con Inteligencia Artificial, ¿cómo funcionarán?

El nuevo esquema se aplicará en más de 300 esquinas de la ciudad. Se estima que comenzará a funcionar en 90 días tras ser licitado.

La Municipalidad de Neuquén abrió la licitación pública para contratar un moderno sistema de monitoreo inteligente que permitirá optimizar el funcionamiento de todos los semáforos de la ciudad. La iniciativa apunta a reducir los tiempos de espera en los cruces más transitados y mejorar la circulación vehicular en horarios pico mediante tecnología basada en Inteligencia Artificial.

El acto de apertura de sobres se realizó este miercoles, durante la mañana, y contempla la instalación del sistema en más de 300 esquinas semaforizadas de la capital neuquina. Según se informó, la empresa adjudicataria tendrá entre 60 y 90 días para completar la implementación una vez firmado el contrato.

La coordinadora Administrativa e Institucional de la Municipalidad, Noelia Rueda Cáceres, explicó que la nueva tecnología permitirá administrar de manera automática los tiempos de corte de cada semáforo de acuerdo con el flujo vehicular detectado en cada intersección.

“El sincronismo va a estar establecido por Inteligencia Artificial según la carga vehicular que detecten los sistemas semaforizados”, detalló la funcionaria.

Semáforo inteligente con cámaras

Para ello, el esquema incluirá cámaras y sensores que analizarán el movimiento de vehículos en tiempo real y aplicarán algoritmos para modificar la duración de las luces. Los tiempos de espera podrán variar entre 20 y 60 segundos, dependiendo de la congestión que se registre en cada momento.

Desde el municipio explicaron que, cuando disminuya la circulación —por ejemplo, una vez finalizado el horario pico matutino— el sistema volverá automáticamente a los parámetros habituales de funcionamiento.

Menos intervención manual y mayor monitoreo

Rueda Cáceres señaló que uno de los principales cambios será que el ajuste de la red semafórica dejará de depender de intervenciones manuales del personal municipal.

“Ya no se dependerá del trabajo manual de los empleados del municipio, sino que los tiempos se regularán a través de estas nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial para un mayor y mejor monitoreo en tiempo real”, indicó.

Obra Mosconi semaforo (4) Maria Isabel Sanchez

La incorporación de esta herramienta responde, según explicó la funcionaria, al crecimiento sostenido del parque automotor en Neuquén y a los problemas de congestión que se repiten especialmente en los horarios de ingreso y salida laboral.

Una sola empresa se presentó a la licitación

En el proceso licitatorio se presentó como única oferente la firma santafesina Tacuar SRL. Desde el municipio destacaron que la empresa ya había realizado pruebas previas con esta tecnología en la ciudad, requisito obligatorio para participar del proceso.

“Uno de los requerimientos para presentarse a la licitación era demostrar que la tecnología era compatible con el sistema local”, precisó Rueda Cáceres.

De no mediar inconvenientes administrativos, la adjudicación podría concretarse en las próximas semanas para avanzar con la instalación del nuevo esquema inteligente en toda la red semafórica de la capital.

Obra Mosconi semaforo (5) Maria Isabel Sanchez

Un cambio clave para el tránsito en Neuquén

La implementación del sistema representa una de las principales apuestas del municipio para modernizar la gestión del tránsito urbano y dar respuesta al aumento constante de vehículos en circulación.

Con la automatización y monitoreo en tiempo real, el objetivo oficial es lograr una circulación más fluida en avenidas y corredores estratégicos, disminuir tiempos muertos en los cruces y mejorar la experiencia de conductores y transporte público en toda la ciudad.