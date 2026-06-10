Un joven cayó desde un cuarto piso en un edificio de Neuquén y fue trasladado grave

Ocurrió en un edificio de departamentos. Policía, Bomberos y personal del SIEN trabajaron en el lugar para rescatarlo y fue trasladado con signos vitales débiles.

Un momento de enorme tensión se vivió este miércoles en un edificio de departamentos ubicado en pleno centro de Neuquén. Un joven cayó desde altura y debió ser rescatado por personal de Bomberos, Policía y del SIEN, en un operativo que se desplegó de urgencia en Talero al 500.

De acuerdo con la información inicial, el joven cayó desde el cuarto piso y terminó sobre una estructura del primer nivel del edificio. Ese sector es más amplio que los pisos superiores, por lo que la caída se detuvo allí y no llegó hasta la planta baja.

La situación fue advertida por personas que se encontraban en el lugar, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades. En pocos minutos arribaron móviles policiales, una dotación de Bomberos y personal sanitario para iniciar las tareas de asistencia.

El rescate demandó un trabajo coordinado, ya que el joven había quedado en un sector de difícil acceso. Los bomberos lograron ingresar por una puerta lateral del edificio y desde allí pudieron llegar hasta donde se encontraba, para luego retirarlo y dejarlo bajo atención médica.

Tras las primeras maniobras en el lugar, el joven fue trasladado por una ambulancia del SIEN al hospital Castro Rendón. Según los primeros datos, presentaba heridas graves y fue derivado con signos vitales débiles.

Según contaron los vecinos, se trata de un joven de unos 25 años que llegó desde Bariloche y tenía consumos problemáticos "Quería trabajar y cambiar", aseguró una de las personas que viven en el edificio en diálogo con el móvil de LU5.

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