La muerte del niño aplastado por un arco de fútbol entra en una etapa judicial decisiva

Este martes la causa caratulada "homicidio culposo" se acerca más a un eventual juicio. La familia también impulsa el proyecto de "Ley Joaquín"

Mientras la causa por la muerte de niño tras ser aplastado por un arco de fútbol sus padres impulsan la "Ley Joaquín".

En enero Joaquín Stefano Gatto , un niño de doce años oriundo del conurbano bonaerense llegó a Junín de los Andes en un viaje de un grupo de chicos exploradores. Al colgarse de un travesaño el arco de fútbol se le cayó encima . A seis meses de su trágica muerte la causa entra en una etapa decisiva.

Se trata de la formulación de cargos al director del Colegio Salesiano Ceferino Namuncurá, establecimiento donde estaba prevista la realización de un campamento de ocho días con diversas actividades recreativas y educativas.

La audiencia está prevista para este martes, momento en que se conocerá al primer y quizá único acusado . El caso, caratulado como homicidio culposo , es investigado por la fiscalía de Junín de los Andes, a cargo del fiscal jefe Gastón Ávila y la asistente letrada, Lucía Maggiora . De esta manera, el caso se acerca al cierre de la investigación preliminar que acercaría el caso al juicio.

niño grave en junin

Muerte cerebral tras el aplastamiento por el arco

El accidente ocurrió durante la tarde del lunes, cuando el niño —oriundo de la provincia de Buenos Aires— participaba de actividades recreativas junto a un grupo de 190 chicos exploradores que se encontraba acampando en el establecimiento educativo ubicado en la intersección de las calles Don Bosco y Laura Vicuña.

“Viajaron el 3 de enero, llegaron el 4, bajaron las cosas del micro, armaron las carpas y se pusieron a jugar”, repasó Serena en diálogo con Infobae y agregó que el accidente ocurrió solo unas horas después, mientras los coordinadores organizaban la siguiente actividad.

En este contexto, según la reconstrucción de testigos Joaquín se colgó del travesaño de un arco de fútbol ubicado en el parque verde del predio, cuando la estructura armada con tubbings de siete centímetros de diámetro cedió y cayó aplastando su cuerpo.

joaquin muerte arco de futbol

La información preliminar determinó que el golpe fue directo en el tórax y lo dejó inconsciente. Además, que el arco de unos ocho metros de largo por dos de alto no estaba fijado al suelo. “Una persona sola no lo podía levantar, era muy pesado”, describieron en el informe.

Tras el impacto, Joaquín perdió una importante cantidad de sangre por una lesión en el corazón. Llegó al hospital de Junín trasladado en una camioneta y tras sufrir un paro cardiorrespiratorio fue derivado al hospital de San Martín porque si bien lo habían podido reanimar, el cuadro era crítico teniendo en cuenta la contusión pulmonar y fracturas costales múltiples.

Pero finalmente el Ministerio de Salud confirmó a LM Neuquén ese martes por la mañana que el niño presentaba muerte encefálica. Sus padres apenas habían llegado al hospital y tenían la esperanza de que los médicos logren revertir el cuadro. Sin embargo, una médica les advirtió de forma sutil: “Tu hijo ya no está en ese cuarto”.

El dolor de la familia fue transformado en el impulso de la "Ley Joaquín"

"Enseguida se acercaron del INCUCAI y, con mucho respeto, nos preguntaron si queríamos donar. Al principio dijimos que no, porque Joaquín había pasado por mucho. Nos dejaron pensarlo a solas un ratito y cuando volvieron dijimos que sí. Dio sus riñones y sus córneas. Le cambió la vida a cuatro niños", indicaron Serena Campos Lobos y Adrián Gatto, en una entrevista.

Luego, la mamá de la víctima tuvo el impulso de crear una norma nacional para reforzar la seguridad en espacios deportivos y evitar tragedias similares. "Es un norte para levantarnos todos los días", manifestó al respecto de la ley bautizada "Joaquín" en homenaje a su hijo porque, aseguró que la muerte "es algo completamente evitable".

Los impulsores del proyecto señalaron que el caso no es aislado y que existen antecedentes de accidentes fatales similares en los últimos años. Según indicaron, se registraron al menos cinco casos en 2025 y otros episodios mortales en 2020, 2021 y 2022, lo que evidencia un patrón de riesgos vinculados a estructuras deportivas sin anclaje.

Ley para seguridad en las canchas- nene murió en Neuquén luego de que un arco se le cayera (3)

En nuestra región existe el antecedente de Cipolletti donde un niño arquero del Club Pillmatun, en Cipolletti, en 2025 falleció tras el desplome de la estructura de un arco que le provocó las heridas fatales.

Los principales puntos del proyecto "Ley Joaquín":

Medidas de seguridad obligatorias: todos los arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, así como los aros de básquet y postes de vóley, deberán estar correctamente instalados, sujetos y mantenidos en condiciones seguras, tanto en espacios públicos como privados destinados a actividades deportivas.

Anclaje y sujeción de estructuras: los arcos que pesen más de 20 kilos tendrán que contar con sistemas de anclaje, sujeción o contrapeso, permanentes o removibles, para evitar vuelcos o desplazamientos.

Protección contra impactos: se exigirá la colocación de elementos acolchonados en columnas, paredes y postes ubicados en áreas deportivas para disminuir el riesgo de lesiones.

Inspecciones periódicas: las instalaciones deberán ser sometidas a controles técnicos regulares realizados por profesionales matriculados, quienes emitirán certificados que acrediten su aptitud y seguridad.

Plazo de adecuación: las instituciones alcanzadas por la normativa dispondrán de hasta un año para adaptar sus instalaciones a los requisitos establecidos.