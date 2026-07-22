El pesado prontuario del neuquino que encontraron muerto dentro de un auto abandonado en la Ruta 22

Se trata del hombre de 31 años que fue hallado sin vida este miércoles. Se investiga su participación en un intento de robo frente la Facultad de Medicina de Cipolletti.

Una entradera en una residencia, ubicada frente a las facultades de Medicina y Psicología de la vecina ciudad de Cipolletti , terminó con un delincuente muerto , hallado a unos 10 kilómetros dentro de un auto estacionado sobre la Ruta 22, cerca de Fernández Oro.

Si bien el violento hecho delictivo continúa siendo materia de investigación en barrio Rincón Lindo de la vecina ciudad , se conoció la identidad del delincuente abatido. El hombre, de 31 años, habría ingresado, junto con otros tres cómplices armados a una vivienda armado y términó con un disparo letal.

Fuentes vinculadas a la investigación, confirmaron a LM Cipolletti que el delincuente que murió durante la fuga es Franco Nicolás Padilla, un neuquino de 31 años con antecedentes . El hombre fue encontrado sin vida en el asiento trasero de un vehículo en la ciudad de Fernández Oro.

Cómo irrumpieron en la vivienda

Según pudo reconstruirse, a las 5:45 de la madrugada de este miércoles llegó hasta el lugar un Toyota Corolla, que se detuvo en la esquina exacta de la vivienda para dejar descender a cuatro personas.

Tan solo dos minutos más tarde, las cuatro personas que habían descendido del automóvil ingresaron en conjunto a la propiedad, aunque solamente dos de ellas avanzaron finalmente hacia el interior de la vivienda familiar.

Estefania Petrella

Los cuatro delincentes, que protagonizaron una entradera, irrumpieron en una vivienda en la que se encontraban una mujer de 53 años, un hijo mayor de edad y una hija de 12 años, quienes permanecían durmiendo en habitaciones separadas cuando comenzó el confuso episodio delictivo.

Uno de ellos recibió un disparo de arma de fuego y sus cómplices lo sacaron herido del lugar, para luego dejarlo abandonado sin vida en la parte trasera de en un auto estacionado sobre la Ruta 22.

Al tiempo que indicaron que no se registraron lesionados dentro de los habitantes de la casa.

Versión del abogado de la familia afectada

De acuerdo al testimonio del Michel Rischmann, abogado de la familia damnificada, los delincuentes “habrían logrado inhibir previamente el sistema de cámaras y alarmas antes de concretar el ingreso al domicilio”, sostuvo en declaraciones a LM Cipolletti.

El letrado mencionó dentro de la reconstrucción de la escena que uno de los delincuentes ingresó primero a la habitación de la mujer, al encontrarla durmiendo, la despertó bajo amenazas y golpes. Los gritos de la mujer despertaron a su hijo, que se levantó de la cama portando una pistola 9 milímetros y se encontró de frente con el cómplice del ladrón, a quien le disparó un balazo en la zona del pecho.

Estefania Petrella

Prontuario del delincuente neuquino

El delincuente abatido dentro de una vivienda era neuquino y había protagonizado en agosto del 2020 y caso resonante en el barrio Cuenca XV de esta ciudad. Junto con otros tres malechores habían baleado en la cabeza al taxista Miguel Ángel Sisterna quien estuvo al borde de la muerte en el Hospital Regional.

Los hechos que investigó el Ministerio Público Fiscal ocurrieron el viernes 7 de agosto de 2020, cerca de las 16. Sura y Altamirano se trasladaban a bordo de una camioneta desde la que Padilla y Gutiérrez dispararon con armas de fuego en reiteradas oportunidades hacia un automóvil en el que se trasladaban cuatro jóvenes. La persecución comenzó a raíz de una disputa previa por la rotura de un vidrio de otro auto. Producto del ataque, el taxista Miguel Ángel Sisterna, que se encontraba trabajando y que tuvo la mala fortuna de pasar por el lugar de la balacera, recibió un impacto de bala que le provocó lesiones gravísimas y puso en riesgo su vida. Estuvo mucho tiempo internado y perdió un ojo, pero finalmente recibió el alta médica.

El alta médica al taxista baleado. Gentileza Somos El Valle

Dos de los imputados por la persecución y el tiroteo en el que le provocaron graves lesiones al taxista Miguel Ángel Sisterna fueron condenados a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. Se trata de Hugo Ramón Sura y Leonardo José Rosas Altamirano, quienes además debían pagar una suma de dinero a la víctima en concepto de reparación simbólica.

En otro juicio se los llevó a la justicia a los coautores de los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas. Ahí quedó incluido Franco Padilla y Joel Gutiérrez. En octubre del 2021 también fueron condenados a penas de prisión efectiva y a un resarcimiento.

La nueva sentencia, celebrada a través de un acuerdo de partes, se dictó en Ciudad Judicial. Un tribunal condenó a Franco Padilla a 6 años efectivos y a Joel Gutiérrez a la pena de 5 años y 8 meses de prisión efectiva. Ambos como coautores de los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas. Además, el acuerdo implicó que ambos deberán pagarle un millón de pesos como reparación a la víctima.