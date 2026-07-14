Choque fatal contra un camión frigorífico: murió un remisero y una chica de 15 años está grave

El conductor murió en el acto y su cuerpo tuvo que ser rescatado entre los hierros retorcidos.

El choque fue entre un auto y un camión frigorífico y dejó com saldo dos víctimas fatales.

Un violento choque entre un auto y un camión en la ruta terminó en una verdadera tragedia. El conductor del automóvil perdió la vida en el acto, mientras que una adolescente de 15 años que viajaba como pasajera, sufrió heridas de gravedad y permanece internada en estado crítico.

Fuentes policiales informaron detalles sobre el accidente que provocó la intervención de personal policial, Bomberos y servicios de emergencia.

Según precisaron, el auto Fiat Siena chocó contra un camión frigorífico en la ruta provincial 88, a la altura del kilómetro 55, cerca del paraje San José, en la provincia de Buenos Aires.

En cuanto al remisero, confirmaron que murió en el acto y su cuerpo tuvo que ser sacado de entre los hierros retorcidos.

Mientras que en el remis viajaban otros tres pasajeros, entre los que se encontraba una adolescente de 15 años, jugadora de vóley de un club marplatense, que está internada en grave estado.

El conductor del camión frigorífico, que también resultó lesionado, fue trasladado a un centro de salud con una fractura en una pierna, indicaron fuentes oficiales.

Murió el remisero y una adolescente está muy grave

La víctima fatal fue identificada como Santiago Irigoyen, tenía 58 años, era remisero y falleció tras chocar el auto Fiat Siena que manejaba contra el camión.

Asimismo, según informaron los medios locales, la joven adolescente que viajaba como pasajera del remis sufrió un neumotórax y un traumatismo de cráneo, por lo que fue derivada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde permanece internada en estado muy delicado.

Otra de las pasajeras, también jugadora de vóley, recibió el alta médica tras ser atendida por los servicios de emergencia, y una mujer adulta permanece bajo observación médica por una fractura de costilla.

Cadena de oración por la deportista herida en el accidente

El club Once Unidos de Mar del Plata, donde jugaba la chica de 15 años, se convocó a una cadena de oración para la recuperación de la adolescente. “Una oración, una intención, tu mejor energía. Unamos corazones por A.. Vamos, campeona, vos podés”, publicaron en su cuenta de Instagram.

“Hagamos una cadena de oración por A. Tuvo un accidente en la ruta volviendo de un torneo, ya la operaron, pero necesita de nuestra fuerza y fe para que salga adelante”, continuaron.

La joven regresaba desde Mar del Plata, junto a una compañera, a Necochea, luego de participar de un partido de uno de los torneos organizados por la Asociación Marplatense de Vóley (AMV).

El comunicado del club

Desde la entidad emitieron un comunicado al respecto. “La familia de la Asociación se encuentra consternada y en vigilia por la salud de Anita, luego del accidente sucedido el domingo en la ruta 88, cuando retornaba junto a otra jugadora del C.A. Once Unidos a su ciudad de origen. Acompañamos con respeto a todos quienes se vieron afectados por este lamentable hecho”, expresaron.

De acuerdo con el diario N de N, de Necochea, la joven viajaba dos veces por semana desde su ciudad hacia Mar del Plata para entrenarse. Actualmente, se desempeña como líbero.

Anita inició su práctica en el Club Rivadavia de Necochea, llegó a jugar en Primera con apenas 14 años, integró la Preselección Bonaerense Sub 16 y fue ternada en la Fiesta del Deporte local durante 2024. Desde el año pasado forma parte de Once Unidos y participa en competencias regionales y nacionales.